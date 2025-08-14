Chứng khoán SHS muốn bán sạch 14% vốn công ty dược, dự thu về hơn 140 tỷ

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã đăng ký bán ra 1.362.248 cổ phiếu CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC). Đây là toàn bộ lượng cổ phần SHS sở hữu tại PMC, tương ứng 14,6% vốn công ty dược này.

Mục đích bán ra nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Được biết, Tổng Giám đốc SHS Nguyễn Chí Thành hiện là Phó Chủ tịch HĐQT PMC.

Trên thị trường, cổ phiếu PMC giao dịch trên sàn HNX, thị giá đóng cửa phiên 13/8 đạt 105.400 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, SHS có thể thu về 143 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch trên.

Động thái thoái vốn của SHS diễn ra trong bối cảnh thị giá PMC dường như đứng ngoài diễn diến hưng phấn của thị trường chung. Tính từ đầu năm 2025 tới nay, cổ phiếu dược này chỉ tăng chưa tới 2%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2025, doanh thu thuần đạt 132 tỷ, giảm gần 4% so với cùng kỳ, giá vốn giảm mạnh hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 258 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng.