Chứng khoán TCBS sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 10

Trong đợt chào bán này, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó sẽ tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên hơn 41.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý 3).

Sức hút của thương vụ IPO TCBS vượt ngoài dự kiến khi tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu , cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán. Trên cơ sở này TCBS đã công bố tỷ lệ phân bổ (Prorata) ở mức 40,188% .

Theo thông tin từ TCBS, đợt IPO ghi nhận hơ n 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua , trong đó có 78 nhà đầu tư tổ chức , bao gồm nhiều định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế danh tiếng với tổng giá trị đăng ký mua gần 500 triệu USD , chiếm khoảng 48% tổng lượng đăng ký. Đặc biệt, đến 90% số lượng đơn đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest .

Thương vụ IPO TCBS thành công không chỉ đến từ sức mạnh của thương hiệu dẫn đầu trong nước mà còn nhờ sự quan tâm từ các quỹ đầu tư quốc tế đến từ nhiều châu lục, góp phần tạo kỳ vọng tích cực về thanh khoản và định giá cổ phiếu khi niêm yết , dự kiến trong Quý 4/2025.

Sau khi hoàn tất các thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan nhà nước, TCBS sẽ tiến hành hoàn trả phần tiền thừa cho nhà đầu tư trong vài ngày tới, đồng thời xác nhận sở hữu cho cổ đông và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết. Cổ phiếu của TCBS dự kiến sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay.

Đáng chú ý, tiến trình niêm yết cổ phiếu TCBS còn được hỗ trợ bởi những thay đổi tích cực từ khung pháp lý. Nghị định 245/2025 của Chính phủ mới ban hành đã rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn còn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , đồng thời tháo gỡ rào cản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn ngoại tham gia mạnh mẽ hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời gia tăng kỳ vọng về thanh khoản và sức hút của cổ phiếu TCBS ngay sau khi niêm yết.