Chứng khoán Thiên Việt sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.



Tỷ lệ phát hành là 12% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông.

Ngày 24/9 vừa qua, Chứng khoán Thiên Việt đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua 33,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được quyền mua cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-22/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 1-20/10/2025.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TVS sẽ thu về gần 334 tỷ đồng. Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi của công ty.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, TVS sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 200,39 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 2.003 tỷ đồng.

Trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông, Chứng khoán Thiên Việt dự kiến sẽ phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TVS ghi nhận doanh thu hoạt động 411 tỷ đồng, giảm 40,6% so với cùng kỳ.

Dù đã tiết giảm chi phí nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn "đi lùi" 25% về còn 115 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Thiên Việt báo lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, cũng giảm gần 25% so với cùng kỳ. Theo giải trình, TVS cho biết lợi nhuận đi giảm là do biến động của thị trường kỳ này không tốt so với cùng kỳ.



