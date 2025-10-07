Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Thiên Việt sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%

07-10-2025 - 14:14 PM | Thị trường chứng khoán

Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông, Chứng khoán Thiên Việt sẽ trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ phát hành là 12% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông.

Chứng khoán Thiên Việt sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%- Ảnh 1.

Ngày 24/9 vừa qua, Chứng khoán Thiên Việt đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua 33,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được quyền mua cổ phiếu.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 1-22/10/2025. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 1-20/10/2025.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính TVS sẽ thu về gần 334 tỷ đồng. Mục đích chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi của công ty.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, TVS sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 200,39 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 2.003 tỷ đồng.

Trong trường hợp hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông, Chứng khoán Thiên Việt dự kiến sẽ phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TVS ghi nhận doanh thu hoạt động 411 tỷ đồng, giảm 40,6% so với cùng kỳ.

Dù đã tiết giảm chi phí nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn "đi lùi" 25% về còn 115 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Thiên Việt báo lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, cũng giảm gần 25% so với cùng kỳ. Theo giải trình, TVS cho biết lợi nhuận đi giảm là do biến động của thị trường kỳ này không tốt so với cùng kỳ.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị phần môi giới HoSE quý 3/2025: SSI lên cao nhất 5 năm, MBS bứt tốc đẩy VNDirect ra khỏi top 6

Thị phần môi giới HoSE quý 3/2025: SSI lên cao nhất 5 năm, MBS bứt tốc đẩy VNDirect ra khỏi top 6 Nổi bật

Nhóm chứng khoán đua nhau bùng nổ trước "giờ G" nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?

Nhóm chứng khoán đua nhau bùng nổ trước "giờ G" nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn? Nổi bật

TP HCM yêu cầu Sở Tài chính xem xét đề xuất làm đường vượt biển của Vingroup trước ngày 10/10

TP HCM yêu cầu Sở Tài chính xem xét đề xuất làm đường vượt biển của Vingroup trước ngày 10/10

13:07 , 07/10/2025
TVB muốn phát hành cổ phiếu ESOP, bầu thành viên HĐQT độc lập

TVB muốn phát hành cổ phiếu ESOP, bầu thành viên HĐQT độc lập

10:17 , 07/10/2025
Chứng khoán VPS tăng mục tiêu lợi nhuận cả năm vượt 4.300 tỷ đồng

Chứng khoán VPS tăng mục tiêu lợi nhuận cả năm vượt 4.300 tỷ đồng

10:17 , 07/10/2025
Chủ tịch Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Cột mốc nâng hạng cận kề, thị trường kỳ vọng hút mạnh dòng vốn ngoại

Chủ tịch Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Cột mốc nâng hạng cận kề, thị trường kỳ vọng hút mạnh dòng vốn ngoại

10:16 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên