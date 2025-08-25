Chứng khoán Tiên Phong tuyên bố khắc phục xong nguyên nhân bị cảnh báo, cổ phiếu bật tăng mạnh

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giải trình về việc đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị cảnh báo.

Trước đó, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu ORS vào diện cảnh báo kê từ ngày 16/04/2025 do tổ chức kiểm toán BCTC năm 2024 của Chứng khoán TPS là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC kiểm toán năm 2024.

Cụ thể, ý kiến ngoại trừ đề cập đến khoản phí dịch vụ phải thu có số dư tại ngày 31/12/2024 là 28.025.753.424 đồng.

Chứng khoán TPS cho biết tính đến hết ngày 30/06/2025, khoản phí dịch vụ phải thu nêu trên đã được hoàn tất và công ty không còn số dư khoản phí dịch vụ phải thu như để cập tại ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán nêu tại BCTC kiểm toán năm 2024.

Ngày 14/08/2025, TPS cũng đã công bố BCTC soát xét bán niên năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện soát xét, trong đó kết luận của tổ chức kiểm toán tại BCTC soát xét bán niên năm 2025 là chấp thuận toàn phần. Với nội dung giải trình như trên, TPS kính đề nghị HOSE xem xét, quyết định và cho phép đưa cổ phiếu ORS ra khỏi diện cảnh báo.

Trên thị trường, cổ phiếu ORS diễn biến khởi sắc trong phiên đầu tuần 25/8, ngược với xu hướng điều chỉnh lan rộng trên đa số cổ phiếu. Thị giá ORS có thời điểm tăng kịch trần, trước khi hạ nhiệt và còn tăng 2,3% lên mức 13.100 đồng/cp.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của công ty chứng khoán này chưa thực sự ổn định sau những biến cố liên quan tới lãnh đạo cấp cap và trái phiếu nhóm Bamboo Capital. Quý 2/2025, doanh thu hoạt động giảm 48% xuống 291 tỷ đồng, trong đó hầu hết các hoạt động như tự doanh, cho vay đều suy giảm. Kết quả, TPS lỗ ròng 105,5 tỷ đồng trong quý 2, nâng mức lỗ sau thuế nửa đầu năm lên xấp xỉ 113 tỷ.

Vừa qua, Chứng khoán TPS đã thay đổi người phụ trách quản trị. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo sẽ đảm nhận chức danh Chánh Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 22/8/2025.