Chứng khoán tuần tới có 'đón gió đổi chiều'?

VN-Index nỗ lực phục hồi trong tuần qua, tăng 2,27% lên mức 1.635 điểm. Diễn biến tích cực của chỉ số được hỗ trợ bởi thông tin FTSE Russell công bố tỷ trọng của Việt Nam tại các rổ FTSE Emerging, cùng danh sách các cổ phiếu đầu ngành được thêm mới.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản , chứng khoán từng chiết khấu sâu trong nhịp giảm gần nhất cũng đang dần hồi phục. Dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các mã có câu chuyện hỗ trợ ngắn hạn như MCH, PVD, NVL, DGC.

VN-Index duy trì đà hồi phục trong tuần qua, song dòng tiền vẫn dè dặt.

Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 2.297 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào STB, VCI, HDB. Ở chiều ngược lại, VNM được mua ròng mạnh cùng với HPG và FPT. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng. Chỉ số được dự báo còn rung lắc trong ngắn hạn do phải xử lý vùng cản kỹ thuật 1.640 - 1.645 điểm, với hỗ trợ gần tại 1.620 điểm.

Theo ông Đinh Việt Bách - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree, động lực quan trọng của thị trường đến từ thông tin Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, thể hiện quyết tâm thúc đẩy cải cách mạnh mẽ. Thị trường cũng ghi nhận các tín hiệu tích cực từ FTSE Russell và Vanguard sau quá trình nâng hạng.

Tại cuộc gặp với đoàn công tác của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Melbourne, đại diện quỹ toàn cầu Vanguard - tổ chức quản lý gần 13.000 tỷ USD cho biết đang lên kế hoạch mở tài khoản giao dịch, tài khoản vốn gián tiếp và triển khai đầu tư vào Việt Nam sau nâng hạng. Cùng với đó, việc FTSE dự báo 28 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí nâng hạng và áp lực bán ròng của khối ngoại giảm là những lực đỡ quan trọng.

Chuyên gia từ Pinetree cho rằng, thanh khoản thấp hiện tại lại là dấu hiệu tích cực, cho thấy lực cung không còn áp đảo, trong khi dòng tiền bắt đáy đã có lãi ngắn hạn, nhất là ở nhóm ngân hàng và chứng khoán khi không còn mã nào thủng đáy cũ.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, với việc VN-Index hồi phục hơn 36 điểm trong phiên giao dịch tuần qua, một số cổ phiếu vốn hóa lớn và mã riêng lẻ có câu chuyện riêng đã thu hút phần nhiều dòng tiền.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã vẫn duy trì được nhịp tăng tốt, bên cạnh đó, có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn theo dòng tiền đầu cơ ở những nhóm ngành/cổ phiếu đang thu hút dòng tiền này trong những phiên gần đây như bất động sản, hóa chất và xây dựng.

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán BETA nhận định thị trường đang “đứng giữa ngã ba đường”, sự thận trọng là cần thiết nhưng không có nghĩa đứng ngoài. Dòng tiền tuy dè dặt nhưng tín hiệu tích cực dần xuất hiện khi một số nhóm cổ phiếu thu hút lực cầu bắt đáy.

Đây là giai đoạn đòi hỏi sự linh hoạt, quan sát kỹ, hạn chế đua lệnh và chỉ giải ngân thăm dò ở vùng chiết khấu sâu. Thay vì “bắt dao rơi”, nhà đầu tư được khuyến nghị “đón gió đổi chiều” khi tín hiệu hồi phục được xác nhận, đồng thời giữ một phần tiền mặt để sẵn sàng cho cơ hội khi xu hướng mới hình thành.