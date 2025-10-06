Chứng khoán Việt Nam lọt top tăng mạnh nhất thế giới trước thời khắc "lịch sử"

Không khí hứng khởi lan tỏa khắp giới đầu tư chứng khoán trong phiên giao dịch 6/10 khi sắc xanh “bao phủ” gần như toàn bộ bảng điện. Dòng tiền ồ ạt chảy mạnh vào thị trường đẩy hàng loạt cổ phiếu bứt phá, thậm chí “tím lịm” trước sự hưng phấn của nhà đầu tư.

Đóng cửa, VN-Index tăng gần 50 điểm (+3,02%) lên mức 1.695,5 điểm, đưa chỉ số tiến sát ngưỡng đỉnh lịch sử. Thanh khoản trên HoSE cải thiện so với nhiều phiên gần đây, giá trị khớp lệnh đạt hơn 29.500 tỷ đồng.

Đây cũng là phiên tăng điểm mạnh nhất của VN-Index trong một tháng trở lại đây, kể từ đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu tháng 9. Mức tăng 3,02% cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh top đầu thế giới trong ngày 6/10.

Diễn biến khởi sắc trên thị trường chứng khoán phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái lạc quan cao độ, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm công bố kết quả nâng hạng đã đến rất gần.

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.﻿

Tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đã chia sẻ về vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo ông, nhà điều hành đã triển khai tất cả các giải pháp để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát triển.

Suốt thời gian qua, cơ quan quản lý đã phối hợp chặt chẽ để đưa ra chính sách mới. Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung, đồng thời ban hành các Nghị định, Thông tư; Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp chặt chẽ. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cũng phối hợp với tổ chức quốc tế về xếp hạng thị trường.

“Tôi đánh giá quá trình này đang được triển khai rất tốt và hiệu quả. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, nhưng tôi khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và tổ chức quốc tế để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá một cách khách quan, công bằng và minh bạch” , lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai. “Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển” , Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Quan điểm tích cực, Chứng khoán Vietcap tin tưởng FTSE Russell sẽ đưa ra kết quả thuận lợi cho Việt Nam vào ngày 8/10. Sau thông báo, các quỹ chỉ số sẽ bắt đầu quy trình mở tài khoản (bao gồm đăng ký mã số giao dịch chứng khoán) cho các quỹ tương ứng. Vietcap dự báo khả năng việc thực hiện sẽ được chia thành 4-5 đợt vào cuối mỗi quý. Đợt bổ sung danh mục đầu tiên dự kiến được thực hiện sớm nhất vào tháng 3/2026.

Theo CTCK này, việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ là một yếu tố hỗ trợ tích cực, đối trọng với lực bán ròng lớn của khối ngoại, vốn đang trên đà đạt hơn 9 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2025. Theo các CTCK quốc tế, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Mặt khác, Chứng khoán NHSV cũng đưa ra ước tính rằng nếu được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi, TTCK Việt Nam sẽ đón dòng vốn passive dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD và dòng vốn active khoảng 1,9-7,4 tỷ USD (tùy thuộc vào tỷ trọng thực tế của Việt Nam trong chỉ số).﻿