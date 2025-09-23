Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán VIX muốn tăng 333% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

23-09-2025 - 10:03 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán VIX muốn tăng 333% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

Chứng khoán VIX đã thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10/2025.

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VIX đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2025, VIX muốn điều chỉnh tăng 333%, từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ. Tương tự, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến được tăng 333%, từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.

Chứng khoán VIX muốn tăng 333% kế hoạch lợi nhuận năm 2025- Ảnh 1.

Phương án điều chỉnh KH lợi nhuận năm 2025 của VIX

Trước đó, VIX đã thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10/2025.

Đại hội dự kiến tổ chức đại hội tại TP.Hà Nội, thời gian tổ chức, địa điểm và chương trình họp cụ thể sẽ được công ty thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Động thái của VIX diễn ra sau nửa đầu năm kinh doanh tương đối khởi sắc. Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán ghi nhận 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt gấp 6 lần và 4 lần so với cùng kỳ n ăm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận bán niên cao nhất trong lịch sử hoạt động của VIX và đứng thứ 2 toàn ngành chứng khoán.

So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.200 tỷ đồng, VIX đã vượt kế hoạch đề ra tới gần 40%.

Thông tin liên quan, mới đây Chứng khoán VIX đã góp 150 tỷ đồng thành lập công ty mảng tài sản số là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cấp ngày 26/8, VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của VIXEX gồm ba doanh nghiệp. Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần FTG Việt Nam nắm giữ 64,5 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn. Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C sở hữu 20,5 triệu cổ phần, chiếm 20,5% vốn.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

