Chứng khoán VIX: Tăng vốn lên 24,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận gấp 4 lần

Ngày 28/11/2025 tại Khách sạn Melia Hanoi, CTCP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán VIX - sàn HOSE) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm thông qua việc Điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch đã trình ĐHCĐ thường niên trước đó. Kế hoạch điều chỉnh cụ thể, Lợi nhuận trước thuế 6.500 tỷ, Lợi nhuận sau thuế 5.200 tỷ, tăng 433% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên phê duyệt.

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng kế hoạch, một nội dung đáng chú ý khác được đại hội thông qua là phương án tăng vốn điều lệ, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện quyền 10:6. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm dự kiến: 918.857.914 cổ phiếu. Giá chào bán: 12.000 (mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 11.026.294.968.000 đồng. Sau khi tăng vốn, số vốn mới dự kiến là 24,5 nghìn tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX và nâng cao năng lực đầu tư tự doanh, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Việc tăng vốn tại thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết giúp Công ty nắm bắt các cơ hội trên thị trường và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, đáp ứng nhu cầu của lượng khách hàng mới không ngừng gia tăng, đón đầu cơ hội nâng hạng thị trường

Mặt khác, Đại hội còn thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030). Cụ thể, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm đối với ông Trương Ngọc Lân. Lý do là để tập trung thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ điều hành trong vai trò Tổng Giám đốc, tách bạch vai trò quản lý của HĐQT với vai trò điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ông Trương Ngọc Lân vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Chứng khoán VIX. Thành viên mới được bầu là ông Phan Đức Lĩnh, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và quản lý.

Ngoài các nội dung được thông qua nêu trên, tại Đại hội Ban chủ toạ Công ty cũng trả lời một số câu hỏi của cổ đông. Trong đó có chia sẻ về khả năng đạt được kế hoạch điều chỉnh trong bối cảnh thị trường hiện nay, đại diện Ban chủ toạ cho biết HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty sẽ quyết tâm đạt được Kế hoạch được thông qua tại Đại hội. Bên cạnh đó, chia sẻ về việc Công ty có tham gia thị trường tài sản số hay không? Và Công ty đã chuẩn bị những gì để tham gia vào thị trường này? Đại diện Ban chủ toạ cho biết VIX sẽ tham gia và đã lựa chọn được đối tác công nghệ để tham gia vào thị trường này.