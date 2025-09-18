Chứng khoán VNDirect muốn phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

Chứng khoán VNDirect (mã: VND) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức vào 14h ngày 10/10 tới tại trụ sở chính của công ty (số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nội dung chính trong cuộc họp lần này của VNDirect là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn. Theo tài liệu, HĐQT công ty cho biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cổ đông đã thống nhất tiếp tục triển khai các phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm cả phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Song song với đó, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phục hồi tích cực, thanh khoản cải thiện mạnh mẽ, HĐQT nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh huy động vốn, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, đầu tư công nghệ, mở rộng dịch vụ,... Trước đó, cổ đông VND đã thông qua 3 phương án tăng vốn là chào bán gần 269 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Tuy nhiên cả 3 phương án này đều chưa triển khai.

Tại đại hội bất thường tới đây, HĐQT VNDirect trình cổ đông việc sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trình thêm phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Với phương án chào bán riêng lẻ, VNDirect dự kiến phát hành hơn 106,56 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Các cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất.

Bên cạnh đó, công ty lên kế hoạch chào bán thêm tối đa hơn 325,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến 5:1 và giá chào bán 10.000 đồng một cổ phiếu.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cho bên khác một lần trong thời gian đăng ký, trong khi phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua, số cổ phiếu dư sẽ được hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện sẽ từ 2025 đến 2026.

Nếu hoàn tất 2 đợt chào bán trên, VNDirect sẽ phát hành thêm tổng cộng hơn 432 triệu cổ phiếu, tăng vốn từ mức 15.223 tỷ đồng lên 19.546 tỷ đồng, chỉ xếp sau TCBS và SSI – hai công ty đang sở hữu vốn điều lệ trên 20.000 tỷ đồng.﻿

Số tiền dự kiến thu được từ 2 đợt chào bán cổ phiếu, công ty dự kiến dùng 60% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 40% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi trên thị trường.

﻿Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VND chốt phiên sáng 18/9 tại mốc 23.400 đồng/cp.