Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán VPBank hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030

15-09-2025 - 11:36 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán VPBank hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030

Công ty cũng xem xét đầu tư chiến lược vào các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending) nhằm đón đầu xu hướng số hóa tài chính.

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố thông tin về chiến lược phát triển trung hạn 5 năm cho giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, VPBankS đặt mục tiêu bâng cấp nền tảng giao dịch số tích hợp AI thông minh, xây dựng chuỗi giá trị thị trường vốn nợ liền mạch với công nghệ blockchain; phát triển chuỗi giá trị liền mạch cho thị trường vốn chủ sở hữu (Equity Capital Market - ECM); tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI và xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, tối ưu hóa huy động vốn và kinh doanh chênh lệch lãi suất, cùng với VPBank thực hiện M&A hoặc thành lập mới công ty quản lý quỹ nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Đặc biệt, VPBankS sẽ hợp tác chặt chẽ cùng VPBank và đối tác trong quá trình đầu tư chiến lược vào các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending), nhằm đón đầu xu hướng số hóa tài chính, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường toàn cầu.

Công ty cũng sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ và tài chính quốc tế, đồng thời hoàn thiện chiến lược đầu tư tự doanh ứng dụng AI.

Hiện, VPBankS đã vươn lên đứng thứ 3 về quy mô tổng tài sản toàn ngành chứng khoán chỉ sau 3 năm. Về mục tiêu và định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn, công ty chứng khoán này dự kiến tổng doanh thu năm 2025 sẽ đạt gần 7.200 tỷ đồng, tiến tới năm 2030 đạt mức 29.051 tỷ đồng doanh thu.

Về con số lợi nhuận trước thuế, HĐQT VPBankS đặt mục tiêu 4.450 tỷ đồng trong năm 2025, hướng tới mức 17.500 tỷ đồng cho năm 2030.

Chứng khoán VPBank hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030- Ảnh 1.

Tới năm 2030, VPBankS lên kế hoạch đạt thị phần môi giới đạt 10%, thị phần phái sinh 20%, thị phần cho vay ký quỹ của công ty đạt 15%.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phản ứng bất ngờ của các dự án blockchain sau Nghị quyết 05

Phản ứng bất ngờ của các dự án blockchain sau Nghị quyết 05 Nổi bật

Quỹ ETF ngoại quy mô gần 600 triệu USD thêm mới FPT, HVN, STB, GEE, dự kiến mua mạnh MSN

Quỹ ETF ngoại quy mô gần 600 triệu USD thêm mới FPT, HVN, STB, GEE, dự kiến mua mạnh MSN Nổi bật

Khai phá tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam cùng Vietcap và FTSE

Khai phá tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam cùng Vietcap và FTSE

17:30 , 15/09/2025
Tổng Giám đốc FPT: Không chỉ xuất khẩu kỹ sư công nghệ, Việt Nam có thể xuất khẩu 'nhân lực AI'

Tổng Giám đốc FPT: Không chỉ xuất khẩu kỹ sư công nghệ, Việt Nam có thể xuất khẩu 'nhân lực AI'

17:01 , 15/09/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bắt tay" ông Nguyễn Đức Tài triển khai hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast tại cửa hàng Thế Giới Di Động

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bắt tay" ông Nguyễn Đức Tài triển khai hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast tại cửa hàng Thế Giới Di Động

17:00 , 15/09/2025
Cổ phiếu Vietnam Airlines vượt đỉnh lịch sử

Cổ phiếu Vietnam Airlines vượt đỉnh lịch sử

16:58 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên