Chứng khoán VPBank hướng tới lợi nhuận 17.500 tỷ vào năm 2030

Trong thông báo mới nhất, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố thông tin về chiến lược phát triển trung hạn 5 năm cho giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, VPBankS đặt mục tiêu bâng cấp nền tảng giao dịch số tích hợp AI thông minh, xây dựng chuỗi giá trị thị trường vốn nợ liền mạch với công nghệ blockchain; phát triển chuỗi giá trị liền mạch cho thị trường vốn chủ sở hữu (Equity Capital Market - ECM); tự động hóa quản trị cho vay ký quỹ với AI và xây dựng nền tảng WealthTech quản lý tài sản toàn diện, tối ưu hóa huy động vốn và kinh doanh chênh lệch lãi suất, cùng với VPBank thực hiện M&A hoặc thành lập mới công ty quản lý quỹ nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Đặc biệt, VPBankS sẽ hợp tác chặt chẽ cùng VPBank và đối tác trong quá trình đầu tư chiến lược vào các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending), nhằm đón đầu xu hướng số hóa tài chính, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng cường khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường toàn cầu.

Công ty cũng sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác công nghệ và tài chính quốc tế, đồng thời hoàn thiện chiến lược đầu tư tự doanh ứng dụng AI.

Hiện, VPBankS đã vươn lên đứng thứ 3 về quy mô tổng tài sản toàn ngành chứng khoán chỉ sau 3 năm. Về mục tiêu và định hướng triển khai chiến lược phát triển trung hạn, công ty chứng khoán này dự kiến tổng doanh thu năm 2025 sẽ đạt gần 7.200 tỷ đồng, tiến tới năm 2030 đạt mức 29.051 tỷ đồng doanh thu.

Về con số lợi nhuận trước thuế, HĐQT VPBankS đặt mục tiêu 4.450 tỷ đồng trong năm 2025, hướng tới mức 17.500 tỷ đồng cho năm 2030.

Tới năm 2030, VPBankS lên kế hoạch đạt thị phần môi giới đạt 10%, thị phần phái sinh 20%, thị phần cho vay ký quỹ của công ty đạt 15%.