Chứng khoán VPBankS chốt giá IPO 33.900 đồng/cp, định giá 2,4 tỷ USD

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Với tổng số lượng cổ phiếu bán ra trong đợt IPO là 375 triệu đơn vị, VPBankS dự kiến thu về tổng cộng 12.712 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến dùng hơn 3.813 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, dùng 8.644 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và dùng 254 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Tiến độ giải ngân từ quý 4/2025 cho đến hết năm 2026.

Với mức giá IPO dự kiến, VPBankS có thể được định giá khoảng 2,4 tỷ USD. Nếu hoàn tất chào bán 375 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Tham gia phân phối đợt IPO này có ba đại lý Chứng khoán Vietcap, SSI và SHS, trong khi kế hoạch ban đầu chỉ có Vietcap đảm nhận.

Làn sóng IPO tại các công ty chứng khoán đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trước VPBankS, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng gây chú ý khi mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO với mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, dự kiến phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu – tương đương 11,1% vốn điều lệ. Tính theo mức giá này, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO.

Chứng khoán VPS - công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất thị trường cũng muốn hoàn tất niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay. Theo tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường lần 2, doanh nghiệp này dự kiến chào bán tối đa 202,3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Thời điểm thực hiện từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận.