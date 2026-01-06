Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán VPS xin ý kiến cổ đông để tiếp tục tăng vốn

06-01-2026 - 11:26 AM

Lên sàn chưa lâu, công ty này đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ và tiếp tục xin ý kiến để phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần.

CTCP Chứng khoán VPS (mã VCK) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/1/2026. Mục đích của đợt lấy ý kiến lần này của VPS là xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại diện VPS từng cho biết công ty đang xây dựng kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 cùng thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị dự kiến khoảng 13.400 tỷ đồng nhằm thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành dự kiến xấp xỉ 1:1.

Theo VPS, phương án tăng vốn này nằm trong chiến lược tối ưu hóa cấu trúc vốn, đồng thời gia tăng lợi ích dài hạn cho cổ đông trong bối cảnh công ty vừa hoàn tất IPO và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trước đó, VPS vừa kết thúc đợt chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cụ thể, công ty đã phân phối được 39,51 triệu cổ phiếu (chiếm 24,4% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán) cho một nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Ngọc Linh, còn lại 4 nhà đầu tư đăng ký đã không thanh toán đầy đủ tiền.

Giá chào bán là 50.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.975,5 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Kết thúc đợt chào bán này, VPS tăng vốn điều lệ từ 14.823,1 tỷ đồng lên mức 15.218,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

Công ty đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu mới đạt 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng. So với kế hoạch này, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước và sau thuế sau 9 tháng.

Ngày 16/12, hơn 1,48 tỷ cổ phiếu VCK chính thức giao dịch trên sàn HOSE. Hiện chốt phiên 5/1, thị giá đạt ﻿48.650 đồng/cp.

