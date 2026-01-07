Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 750 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá đỉnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Tiếp đà tăng trưởng, tâm lý lạc quan, thị trường chứng khoán có phiên giao dịch 7/1 rất tích cực thanh khoản gia tăng 5 phiên liên tiếp, khối lượng giao dịch quay trở lại mốc 1 tỷ cổ phiếu. Đóng cửa, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%) lên mức 1.861,58 điểm, vượt đỉnh giá cao nhất năm 2025. Khối ngoại trở lại mua ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 749 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -500 tỷ đồng, tiếp theo là FRT (-95 tỷ), TCB (-65 tỷ), SHB (-55 tỷ) và STB (-54 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-34 tỷ), ACB (-31 tỷ), HPG (-23 tỷ), VIC (-16 tỷ) và VTP (-16 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VCB và FPT được mua ròng mạnh nhất với cùng giá trị 43 tỷ đồng, theo sau là BID (28 tỷ), VRE (18 tỷ), VIB (17 tỷ), PVD (16 tỷ), VPB (15 tỷ), NT2 (10 tỷ), CII (10 tỷ) và VIP (9 tỷ đồng).﻿