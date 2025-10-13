Chuỗi bệnh viện tư lớn nhất Việt Nam: Từ khối nợ khổng lồ chịu lãi suất 22%/năm đến 1.900 tỷ lợi nhuận lũy kế trong 3,5 năm

Hoàn Mỹ ra đời năm 1997, bắt đầu từ khát vọng của Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng nhằm mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chi phí hợp lý đến người dân. Cơ sở đầu tiên là Phòng khám Đa khoa Lý Thường Kiệt tại Quận Tân Bình, TP.HCM, được thành lập với số vốn hơn 1 tỷ đồng mượn từ một bệnh nhân.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, phòng khám đã đối mặt với thách thức pháp lý do Bộ Y tế chưa cho phép thành lập phòng khám tư nhân. Sau các nỗ lực giải quyết thách thức pháp lý, Hoàn Mỹ được phép tiếp tục hoạt động, và nhanh chóng hoạt động hết công suất với đội ngũ ban đầu khoảng 60 nhân viên kỹ thuật cao, chứng minh nhu cầu lớn từ thị trường.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng - nhà sáng lập hệ thống y khoa Hoàn Mỹ. Ảnh.HM

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển nóng trong khoảng 10 năm này, được thúc đẩy bằng vốn vay để mở rộng nhanh, đã tạo ra áp lực tài chính cực lớn. Bác sĩ Tùng sau này thừa nhận chính việc "kinh doanh lãng mạn" do thiếu kiến thức về quản trị dòng tiền đã đẩy tập đoàn vào khủng hoảng. ﻿

Đến giai đoạn 2007-2008, Hoàn Mỹ đối mặt với nguy cơ phá sản, với khối nợ lên tới 470 tỷ đồng. Đặc biệt, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã giáng đòn mạnh, đẩy lãi suất các khoản vay của doanh nghiệp tăng đột biến.

Hoàn Mỹ đã phải đối diện với khoản nợ sắp đáo hạn lên đến 270 tỷ đồng với mức lãi suất vay ngân hàng phi mã tới 22%/năm, trong khi nhà sáng lập ở tình trạng "không còn một xu" để xoay sở. Khủng hoảng này đã mở đường cho các thương vụ M&A lớn sau đó.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt thành lập ở Tây Nguyên Ảnh.HM

Để giải quyết áp lực vốn khổng lồ, cuối năm 2009, Hoàn Mỹ đã thực hiện bước đi M&A đầu tiên, thu hút 20 triệu USD từ việc bán 44% cổ phần cho hai quỹ đầu tư lớn là VinaCapital và Deutsche Bank. Thương vụ này được đánh giá là một trong những giao dịch điển hình giữa doanh nghiệp Việt và vốn ngoại trên thị trường y tế.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Bác sĩ Tùng, đây là "thương vụ khiến ông phải ngậm trái đắng". Các nhà đầu tư tài chính đã đưa ra những yêu cầu áp lực, bao gồm: chỉ tiêu lợi nhuận bắt buộc (nếu không đạt phải hoàn vốn và chịu phạt lãi suất) và đặc biệt là chi phí quản lý khổng lồ, như việc yêu cầu thuê giám đốc điều hành và giám đốc tài chính mới (với chi phí lên đến 20 tỷ đồng/năm) và buộc phải thuê tư vấn quản lý nước ngoài (tập đoàn y tế Malaysia, với giá 2 triệu USD cho 1,5 năm). Những chi phí này đã khiến công ty khó lòng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tạo ra áp lực thoái vốn lớn hơn.

Đến năm 2011, Bác sĩ Tùng quyết định tìm kiếm đối tác chiến lược thay thế. Ông đã chọn Tập đoàn y tế Fortis Healthcare (Ấn Độ) trong số 5 nhà đầu tư quan tâm, dựa trên kỳ vọng về sự tương đồng văn hóa. Fortis chấp nhận chi 64 triệu USD đổi lấy 65% cổ phần của Hoàn Mỹ.

Thương vụ này giúp VinaCapital và Deutsche Bank kiếm được khoản lợi nhuận ròng khoảng 22 triệu USD chỉ sau hai năm đầu tư. Đây cũng là thời điểm nhà sáng lập Nguyễn Hữu Tùng chính thức rời khỏi công ty.

Tuy nhiên, "cuộc hôn nhân" với Fortis không kéo dài. Bất ngờ xảy ra vào năm 2013, Fortis Healthcare đã thông báo nhượng lại toàn bộ 65% cổ phần Hoàn Mỹ cho Tập đoàn Richard Chandler Corp (Singapore) với giá 80 triệu USD — cao hơn 16 triệu USD so với giá mua hai năm trước.

Richard Chandler sau đó liên tục tăng tỷ lệ sở hữu và nắm 100% cổ phần vào năm 2015. Việc chuyển giao quyền lực này đánh dấu bước ngoặt chiến lược, đưa Hoàn Mỹ bước vào giai đoạn tăng trưởng quy mô mạnh mẽ thông qua mua bán và sáp nhập dưới sự điều hành của chủ sở hữu mới (nay là Clermont Group).

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc tại 18 Đại lộ Bình Dương, Tp.HCM. Ảnh: Hạnh Phúc

Dưới sự dẫn dắt của Clermont Group, Hoàn Mỹ củng cố vị thế là hệ thống y khoa tư nhân lớn nhất Việt Nam. Mạng lưới hiện tại bao gồm 14 bệnh viện và 7 phòng khám, tổng cộng 21 cơ sở y tế trải dài từ TP Vinh (Nghệ An) đến Cà Mau. Tổng số giường bệnh toàn hệ thống đạt 2.800 giường, phục vụ hơn 5 triệu lượt người bệnh vào năm 2022.

Tập đoàn vận hành theo mô hình đa thương hiệu, bao gồm Hoàn Mỹ (đa khoa), Hạnh Phúc (sản nhi), và Thuận Mỹ (phòng khám/bệnh viện tuyến huyện). Hoàn Mỹ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ như hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero (tích hợp AI) và hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) INNOVA IGS hai bình diện.

Về chất lượng, Tập đoàn hợp tác quốc tế với các đối tác như Trung tâm can thiệp và mạch máu Singapore (VIC) và Asan Medical Center (Hàn Quốc). Sự cam kết này đã giúp Hoàn Mỹ liên tiếp 5 năm nhận giải thưởng "Bệnh viện của Năm" từ Frost & Sullivan.

Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định và tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Lũy kế từ đầu năm 2022 đến ngày 30/6/2025, tổng lãi ròng (lợi nhuận sau thuế) mà tập đoàn ghi nhận đạt 1.917 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Hoàn Mỹ đạt gần 248 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 94% so với con số 127,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Kết quả này nối tiếp lợi nhuận 553 tỷ đồng ghi nhận trong cả năm 2024.

Tính đến cuối quý 2/2025, quy mô bảng cân đối kế toán tiếp tục mở rộng, với tổng tài sản đạt mức 7.859 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 2.458 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của tập đoàn là 5.400 tỷ đồng, bao gồm 2.515 tỷ đồng dư nợ vay ngân hàng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có một lô trái phiếu trị giá 1.400 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 10/2025.

Các số liệu này phản ánh Hoàn Mỹ không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu về quy mô mà còn là doanh nghiệp có hiệu quả tài chính và năng lực sinh lời trong lĩnh vực y tế tư nhân tại Việt Nam.