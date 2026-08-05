Chuỗi trà sữa Gong Cha được nhà đầu tư Mỹ mua với giá hơn 635 triệu USD hiện làm ăn ra sao tại Việt Nam?

Tờ Nikkei đưa tin, Bain Capital đã quyết định mua chuỗi trà Gong Cha. Công ty đầu tư Mỹ này dự kiến mua lại cổ phần từ công ty cổ phần tư nhân Mỹ TA Associates và các bên khác với giá hơn 635 triệu USD.

Một cửa hàng Gong Cha. Ảnh: Gong Cha.

Ra đời tại Đài Loan vào năm 2006, Gong Cha chính thức gia nhập thị trường Việt Nam ngày 11/10/2014 theo hình thức nhượng quyền độc quyền, do Công ty TNHH Golden Trust vận hành. Cửa hàng đầu tiên được khai trương tại số 79 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM, đánh dấu sự xuất hiện của một trong những thương hiệu trà sữa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Trong những năm đầu, Gong Cha mở rộng với tốc độ khá nhanh. Năm 2015, thương hiệu mở thêm 3 cửa hàng tại TP.HCM. Đến năm 2016, hệ thống bổ sung thêm 8 điểm bán và bắt đầu mở rộng ra các tỉnh, thành ngoài TP.HCM. Năm 2017, Gong Cha tiếp tục mở thêm 15 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành một trong những chuỗi trà sữa ngoại phát triển nhanh nhất thời điểm đó.

Theo thống kê từ hệ thống cửa hàng của thương hiệu, tính đến ngày 5/8, Gong Cha hiện có 55 cửa hàng tại Việt Nam. Trong đó, TP.HCM chiếm tới 37 cửa hàng, tương đương khoảng 67% toàn hệ thống, cho thấy đây vẫn là thị trường trọng điểm của thương hiệu. Hà Nội hiện có 6 cửa hàng, trong khi 12 cửa hàng còn lại phân bổ tại Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Khánh Hòa, Long An và Vũng Tàu.

Hiện nay, giá đồ uống tại Gong Cha dao động từ khoảng 37.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi ly, chưa bao gồm topping và có thể chênh lệch nhẹ giữa các cửa hàng hoặc khu vực.

Tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn bùng nổ

Sau hơn 10 năm hoạt động, Gong Cha vẫn là một trong những chuỗi trà sữa ngoại có độ nhận diện cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng không còn sôi động như giai đoạn 2016-2019 khi thị trường trà sữa tăng trưởng mạnh.

Thay vì liên tục mở rộng số lượng cửa hàng, chiến lược của Gong Cha trong những năm gần đây tập trung vào các vị trí có lưu lượng khách lớn như trung tâm thương mại (Aeon Mall, Parc Mall, Thiso Mall...) hoặc các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Grand Park, Midtown hay Sala, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành của từng cửa hàng.

Đây cũng là giai đoạn thị trường trà sữa Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Bên cạnh các thương hiệu lâu năm như KOI Thé hay Ding Tea, Gong Cha còn phải cạnh tranh với hàng loạt chuỗi mới như Phúc Long, Katinat, Phê La, Mixue, Bobapop, Xing Fu Tang cùng nhiều thương hiệu nội địa khác.

Xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi khi người trẻ ngày càng quan tâm đến các sản phẩm ít đường, trà nguyên lá và đồ uống tốt cho sức khỏe, buộc các thương hiệu trà sữa liên tục đổi mới thực đơn để giữ chân khách hàng.



