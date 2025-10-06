Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế: Học ứng dụng, nâng tầm nghiên cứu

Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) được thiết kế theo hướng ứng dụng, thực chiến mở ra cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho học viên trong lĩnh vực pháp lý kinh tế - thương mại.

Nhu cầu nhân lực chất lượng cao liên tục tăng

Bước vào thị trường, luật kinh tế không còn đơn thuần là công cụ quản lý mà còn là "la bàn" định hướng cho sự vận hành của doanh nghiệp. Từ việc hoạch định chiến lược, ký kết hợp đồng thương mại, xử lý tranh chấp quốc tế cho đến việc tuân thủ các quy định về đầu tư, cạnh tranh và sở hữu trí tuệ, mọi hoạt động đều cần đến một khung pháp lý chặt chẽ.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia các giao dịch xuyên biên giới buộc phải tìm đến dịch vụ của các hãng luật quốc tế vì thiếu đội ngũ nhân lực nội địa đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn tạo ra khoảng trống lớn trong hệ thống nhân sự pháp lý trong nước. Đó chính là một cơ hội rõ rệt cho sự vươn lên của các chuyên gia luật kinh tế Việt Nam.

Học viên UEF tham gia các chuyên đề, hội nghị thực tế

Ở khối doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước và các công ty luật, những vị trí then chốt như giám đốc pháp chế, cố vấn luật kinh tế, trọng tài viên thương mại quốc tế hay chuyên viên tuân thủ đều đòi hỏi nền tảng kiến thức chuyên sâu, khả năng phân tích - phản biện và kỹ năng xử lý tình huống pháp lý phức tạp.

Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực pháp lý kinh tế không ngừng tăng về số lượng và đòi hỏi nâng cao về chất lượng. Các học viên sở hữu bằng thạc sĩ Luật Kinh tế được xem là "ứng viên vàng" để đảm nhận những vai trò quan trọng, góp phần nâng tầm năng lực cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam trên thương trường toàn cầu.

Chương trình thạc sĩ UEF - Điểm nhấn ứng dụng

Khác với nhiều chương trình lý thuyết nặng tính hàn lâm, chương trình thạc sĩ Luật kinh tế tại UEF được thiết kế theo hướng thực tiễn hóa, bảo đảm học viên vừa có thể nắm vững kiến thức vừa làm chủ kỹ năng ứng dụng trong môi trường pháp lý doanh nghiệp.

Học viên được tham gia vào các tình huống mô phỏng thực tế, từ soạn thảo hợp đồng xuyên biên giới, giải quyết tranh chấp thương mại, trọng tài quốc tế đến đánh giá rủi ro đầu tư và xử lý các hành vi vi phạm luật cạnh tranh. Đây đều là những vấn đề "nóng" mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt, giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những nhà tư vấn pháp lý đáng tin cậy.

UEF không ngừng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho thị trường lao động

Thời gian học chính quy hai năm được phân bổ hợp lý, linh hoạt, với lịch học buổi tối và cuối tuần để phù hợp với học viên đang công tác. Giáo trình thường xuyên cập nhật các bộ luật mới, nghị định chuyên ngành, án lệ quốc tế cùng những vụ kiện thương mại nổi bật. Đội ngũ giảng viên của chương trình là sự kết hợp giữa giới học thuật uy tín và các chuyên gia pháp lý nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Các thầy cô vừa truyền đạt lý thuyết vừa mang đến những tình huống thực tế từ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế. Điều đó tạo nên môi trường học tập giàu tính phản biện và tương tác.

Học viên luôn đánh giá cao sự tận tâm và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên

"Hai năm theo đuổi ngành Luật kinh tế, tôi thấy đây là một môi trường học tập hiện đại, năng động và đầy tính ứng dụng. Các môn học được thiết kế cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích học viên tự nghiên cứu, thảo luận và phản biện. Tôi đặc biệt đánh giá cao sự đồng hành của giảng viên. Ngoài ra, văn hóa học thuật tại đây đề cao tính minh bạch, chuẩn mực và sáng tạo, giúp tôi hình thành một nền tảng vững chắc cho con đường học thuật lâu dài", Thủ khoa ngành Luật kinh tế khóa 2023 - Trần Thị Khuyến chia sẻ.

Vinh danh Thủ khoa Trần Thị Khuyến trong ngày Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Với chiến lược đào tạo gắn kết thực tiễn, sự đầu tư về giảng viên và môi trường học tập linh hoạt, chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế UEF là lựa chọn ưu tiên cho những ứng viên có khát vọng trở thành chuyên gia luật kinh tế tiên phong nắm bắt cơ hội, nâng tầm sự nghiệp và khẳng định bản lĩnh trong thời đại hội nhập.

Hiện UEF đang nhận hồ sơ xét tuyển chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế đợt 2 - 2025. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 6/11/2025. Thí sinh có thể liên hệ đăng ký trực tuyến tại: https://www.uef.edu.vn/cao-hoc