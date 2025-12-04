CHUS nâng tầm quà tặng doanh nghiệp: Khi hàng thủ công Việt trở thành đại sứ thương hiệu

Nắm bắt xu hướng này, CHUS đã định nghĩa lại thị trường bằng những món Quà Việt tinh tuyển, biến chúng thành những "đại sứ" văn hóa đầy sang trọng và ý nghĩa.

Thoát khỏi lối mòn của "quà tặng công nghiệp"

Nhiều năm trước, công thức chung cho quà tặng doanh nghiệp thường xoay quanh rượu ngoại, bánh kẹo nhập khẩu hay các bộ ấm chén in logo hàng loạt. Tuy nhiên, sự an toàn này đang dần trở nên nhàm chán và thiếu đi tính cá nhân hoá - yếu tố then chốt để tạo ấn tượng với đối tác, khách hàng trong thời đại trải nghiệm lên ngôi.

Theo các chuyên gia marketing, một món quà thành công không nằm ở mức giá đắt đỏ, mà nằm ở câu chuyện (storytelling) mà nó mang lại. Doanh nghiệp hiện đại hiểu rằng: Tặng một món quà vô hồn là lãng phí ngân sách; tặng một món quà có bản sắc là khẳng định gu thẩm mỹ và tầm vóc của người tặng.

Đây chính là "khoảng trống" thị trường mà CHUS đang lấp đầy một cách ấn tượng.

Là trang thương mại điện tử tiên phong quy tụ các sản phẩm Việt Nam tinh tuyển từ những local brand uy tín, CHUS mang đến những lựa chọn đa dạng từ quà tặng, phụ kiện đến đồ trang trí. Không chỉ là một kênh mua sắm, CHUS định vị mình là giải pháp toàn diện cho các đơn vị doanh nghiệp, nơi mỗi món quà đều được chọn lọc kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm khác biệt nhất.

Các set quà tại CHUS không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng câu chuyện văn hoá Việt sâu sắc.

Khi hàng thủ công Việt được "chuẩn hoá" 5 sao

Khác với định kiến về hàng thủ công thường thô sơ hay thiếu đồng bộ, CHUS đã thiết lập một quy chuẩn khắt khe cho các sản phẩm trên sàn của mình. Từ gốm sứ, lụa là, cho đến các loại trà, hạt đặc sản... tất cả đều phải đáp ứng tiêu chí: Chất lượng cao - Nguồn gốc rõ ràng - Thẩm mỹ hiện đại.

Chus.vn không chỉ tập hợp các nghệ nhân, các thương hiệu Việt nhỏ lẻ, mà còn đồng hành cùng họ để nâng tầm bao bì và thiết kế sản phẩm. Nhờ đó, quà tặng từ CHUS vừa giữ được cái "hồn" Việt mộc mạc, vừa toát lên vẻ sang trọng, chuyên nghiệp, đủ tầm để xuất hiện trên bàn làm việc của các CEO hay trong các hội nghị cấp cao.

Sự tỉ mỉ này giúp doanh nghiệp giải quyết được nỗi lo lớn nhất khi chọn quà nội địa: Sự thiếu ổn định về chất lượng. Tại CHUS, mỗi món quà đều là một thành phẩm hoàn chỉnh, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ.

Giải pháp quà tặng: Từ "Tặng phẩm" đến "Đại sứ thương hiệu"

Điểm mạnh nhất khiến CHUS trở thành đối tác của nhiều tập đoàn lớn nằm ở khả năng "cá nhân hoá".

Thông qua danh mục Quà tặng doanh nghiệp đa dạng, CHUS cung cấp các giải pháp "may đo" linh hoạt. Doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là in logo lên hộp, mà còn có thể cùng CHUS kể câu chuyện thương hiệu của mình thông qua việc phối hợp các sản phẩm bên trong.

Ví dụ, một doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững (ESG) có thể chọn set quà "Sống Xanh" với các sản phẩm từ tre, vải tái chế thân thiện môi trường. Đối với các đối tác quốc tế, set quà "Hương vị Việt" gồm cà phê thượng hạng và các loại mứt nhiệt đới sẽ là lời giới thiệu văn hóa đầy tinh tế. Đặc biệt hơn, doanh nghiệp có thể đặt hàng những món quà độc bản, như khung ảnh đất sét mô phỏng chính người nhận kèm lời chúc riêng để tạo nên sự bất ngờ và kết nối cảm xúc sâu sắc.

Doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo dấu ấn riêng với dịch vụ thiết kế và cá nhân hóa quà tặng chuyên nghiệp từ CHUS.

Khi đó, món quà không còn là vật phẩm vô tri. Nó trở thành "đại sứ thương hiệu", thay doanh nghiệp nói lên thông điệp về sự trân trọng giá trị văn hoá, sự tinh tế trong giao tiếp kinh doanh và cam kết ủng hộ các thương hiệu Việt chất lượng.

Mùa cuối năm này, khi lựa chọn CHUS, doanh nghiệp không chỉ trao đi một món quà, mà đang trao đi một niềm tự hào mang tên Việt Nam.