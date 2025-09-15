Chuyên cơ bay kiểm tra hệ thống Cảng hàng không Long Thành trước khi khai thác

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành, dự kiến ngày 26/9 tới Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp cùng VATM, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và các đơn vị liên quan triển khai các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc bay hiệu chuẩn là một bước đi quan trọng trong lộ trình đưa sân bay hiện đại bậc nhất Việt Nam này vào khai thác nửa đầu năm 2026. Các chuyến bay sẽ do một chuyên cơ Beechcraft B300 mang quốc tịch Cộng hòa Séc thực hiện, kéo dài trong hơn 10 ngày.

Máy bay chuyên dụng Beechcraft King Air 350ER thực hiện chuyến bay kiểm tra kỹ thuật tại sân bay Long Thành hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Chuyên cơ này sẽ thực hiện hàng loạt bài bay phức tạp để kiểm tra và hiệu chỉnh các thiết bị dẫn đường, cất hạ cánh như ILS/DME (hệ thống hạ cánh chính xác), PAPI (đèn chỉ dẫn hạ cánh) và ALS (hệ thống đèn tiếp cận). Đồng thời, máy bay sẽ hiệu chuẩn các loại radar PSR/SSR/ADS-B để đảm bảo khả năng giám sát và điều hành bay tối ưu. Các chuyến bay này sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và bay qua không phận Long Thành.

Các chuyên gia của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) cũng sẽ thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành trong tháng 9 này.

Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại, các chuyến bay hiệu chuẩn sẽ được thực hiện vào ban đêm hoặc rạng sáng. Tổ bay có thể phải làm việc xuyên đêm để đảm bảo kết quả kiểm tra được chính xác và khách quan nhất.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng yếu

Sân bay Long Thành đang tăng tốc thi công các hạng mục quan trọng để kịp tiến độ đề ra. Dự án thành phần 3, bao gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ, đã đạt khoảng 56% sản lượng. Đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành, sẵn sàng cho các chuyến bay thử nghiệm sắp tới.

Bên cạnh đó, "bộ não" của sân bay, là đài kiểm soát không lưu thuộc dự án thành phần 2, cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với thiết kế hình búp sen và chiều cao gần 123m, tháp kiểm soát không lưu Long Thành thuộc nhóm cao nhất thế giới, giúp kiểm soát tầm nhìn tối đa, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều hành nhiều đường cất hạ cánh đồng thời trong tương lai.

Các dự án thành phần khác như trụ sở quản lý Nhà nước và suất ăn hàng không cũng đang được triển khai thần tốc, một số đã hoàn thành phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.