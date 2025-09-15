Nhà máy 80 triệu USD của Việt Nam gấp rút sản xuất "vàng lỏng": Tiến vào thị trường 114 tỷ USD

Chỉ 6.500 đồng, người mua nội địa có thể sở hữu 1kg sắn lát khô. Với thương lái Trung Quốc và Hàn Quốc, mức giá nhập về lần lượt là 230 USD và 280 USD cho 1 tấn sắn lát khô - theo số liệu cập nhật tháng 8/2025 của Hiệp hội Sắn Việt Nam.

Là nguyên liệu phổ biến để sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại nông sản rẻ tiền - sắn lát khô - sắp "đổi đời" thành "vàng lỏng" khi Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (sau đây gọi tắt là Nhà máy Dung Quất) đang gấp rút nhằm chính thức tái sản xuất thương mại vào tháng 11/2025 để sản xuất ethanol, phục vụ phối trộn xăng sinh học E10.

E10 dự kiến là loại xăng sinh học bắt buộc sử dụng trên quy mô toàn quốc bắt đầu từ năm 2026.

Việc tái khởi động Nhà máy Dung Quất sau thập kỷ dừng hoạt động không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông – ngành có lượng phát thải lớn nhất hiện nay.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất 80 triệu USD của Việt Nam. Ảnh:

Nhà máy Dung Quất là nhà máy có quy mô đầu tư lớn bậc nhất miền Trung, do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 80 triệu USD. Nhà máy rộng 24,62 ha, hoàn thành năm 2011, ngừng hoạt động năm 2015.

Ethanol từ sắn lát khô: Giải pháp cho nhiên liệu xanh

Nhà máy Dung Quất đang xây dựng các phương án nhằm khởi động lại nhà máy vào tháng 9 này, tiếp đến vào tháng 10 cho vận hành thử để tiến đến tháng 11/2025 chính thức sản xuất thương mại.

Động thái khẩn trương này là một bước đi thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và đạt được trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam thông qua việc sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng thương mại trên thị trường sẽ chuyển sang sử dụng xăng E10.

Thành phần của xăng E10. Nguồn: Piacom

Bộ cho biết, ước tính sản lượng tiêu thụ xăng trong nước đạt 12–15 triệu m³ mỗi năm, lượng ethanol cần thiết để phối trộn dao động từ 1,2–1,5 triệu m³ mỗi năm. Tuy nhiên, năng lực sản xuất ethanol trong nước hiện chỉ đạt 450.000 m³ mỗi năm, tương đương khoảng 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu.

Với công suất 100.000 m³ ethanol/năm, Nhà máy Dung Quất sẽ sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô để sản xuất ethanol. Ethanol sản xuất từ nhà máy sẽ được phối trộn để tạo ra xăng sinh học E10, loại nhiên liệu chứa 10% ethanol - thân thiện với môi trường hơn so với xăng khoáng truyền thống. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; giảm phát thải.

Theo các chuyên gia, xăng E10 giúp giảm lượng khí thải CO2, góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường. Đồng thời, việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu xanh còn mở ra cơ hội nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của năng lượng tái tạo và phát triển bền vững.

Theo nghiên cứu của Marketsandmarkets, thị trường ethanol sinh học toàn cầu được định giá 83,4 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 114,7 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng 6,6% CAGR từ năm 2023 đến năm 2028.

Với hiệu suất 1 tấn sắn lát khô (hàm lượng tinh bột ~70%) có thể sản xuất khoảng 300-350 lít ethanol (tùy công nghệ và chất lượng nguyên liệu), đây không chỉ là giải pháp thân thiện với môi trường mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập cho nông dân trồng sắn.

Trong bối cảnh giá ethanol thế giới biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tái khởi động Nhà máy Dung Quất là giải pháp chiến lược để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, ổn định nguồn cung, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Không chỉ sản xuất sản phẩm xanh, công suất hệ thống thu hồi CO2 tại Nhà máy Dung Quất sẽ được tăng thêm 40-50 tấn/ngày. Điều là minh chứng cho nỗ lực giảm thiểu CO2, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam.