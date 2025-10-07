Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt

Theo báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vào cuối năm 2024, hơn 90% doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số, nhưng mức độ sẵn sàng và hiệu quả ứng dụng các công nghệ 4.0 như AI hay IoT vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ở một lát cắt khác, số liệu từ VCCI năm 2022 cho thấy khi đó, chỉ gần 20% doanh nghiệp Việt thực sự đang ứng dụng công nghệ một cách liên tục và thực tiễn.

Những rào cản lớn trên hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất

Trong lĩnh vực sản xuất, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là đưa công nghệ vào vận hành, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ và gắn kết giữa các quy trình. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức:

Hệ thống rời rạc: Nhiều phần mềm riêng lẻ khiến dữ liệu phân tán, khó khai thác và dễ sai lệch.

Thiếu PLM: Quản lý sản phẩm truyền thống hạn chế đổi mới, tăng rủi ro và làm chậm ra thị trường.

Hạn chế nhân lực IT: Thiếu đội ngũ am hiểu tiêu chuẩn quốc tế, khó triển khai hệ thống hiện đại và đảm bảo bảo mật.

Khó chọn giải pháp: Do ngân sách hạn chế, nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả, dẫn tới chậm trễ hoặc chưa đạt kỳ vọng.

Có thể thấy, chuyển đổi số trong sản xuất không chỉ là một bài toán công nghệ, mà là thách thức toàn diện từ con người, quy trình đến chiến lược. Doanh nghiệp muốn đi nhanh và đi xa hơn cần một chiến lược rõ ràng cùng sự đồng hành của những đối tác công nghệ tin cậy, giúp biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững.

Khi công nghệ toàn cầu chạm đến nhà máy Việt

Tại Việt Nam, Luvina Software là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa giải pháp ARAS PLM, hỗ trợ các nhà máy trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là bước đi tiên phong mà Luvina Software đang theo đuổi, với mục tiêu không chỉ chuyển giao công nghệ, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng nhà máy thông minh, đồng bộ và tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở định hướng, tầm nhìn ấy đã bắt đầu hiện thực hóa trong những hợp tác cụ thể. Gần đây, Luvina đã và đang đồng hành cùng một nhà máy sản xuất điện lạnh lớn tại Việt Nam trong hành trình tư vấn chuyển đổi số, từng bước áp dụng công nghệ để tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành. Điều này cho thấy đây không chỉ là mong muốn hay ước vọng, mà đang dần đi vào thực tiễn.

Đặc biệt, năm 2024 ghi nhận một cột mốc nổi bật: Luvina trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đồng thời đạt chứng chỉ CMMI-DEV và CMMI-SVC Maturity Level 3. Thành tựu này chứng minh năng lực quản trị, phát triển phần mềm theo chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết về chất lượng dịch vụ và sự đồng hành bền vững trong từng dự án. Sự thay đổi này đánh dấu bước tiến quan trọng, nâng tầm doanh nghiệp IT Việt từ "đơn vị làm thuê coding" sang hình ảnh những nhà tư vấn chiến lược, mang lại giá trị thực cho hoạt động quản trị và vận hành của doanh nghiệp.

Đây cũng chính là một phần trong hành trình thực hiện sứ mệnh mà đội ngũ luôn kiên định theo đuổi. Như ông Lê Quang Lương - Lãnh đạo Luvina Software chia sẻ: "Sự thành công trong kinh doanh không phải là mục tiêu duy nhất mà Luvina hướng đến. Điều chúng tôi muốn hướng tới là dịch vụ chuyên nghiệp, và giá trị thiết thực cho khách hàng."

Nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành sản xuất Việt Nam

Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, ngành sản xuất Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Công nghệ không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp đổi mới mô hình quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao năng suất.

Khi công nghệ được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với chiến lược phát triển, doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà còn kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường và xã hội. Trên hành trình này, sự đồng hành của một đối tác công nghệ đáng tin cậy sẽ là yếu tố then chốt, giúp doanh nghiệp tự tin chuyển đổi, thích ứng nhanh với biến động và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây chính là nền tảng để ngành sản xuất Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ toàn cầu, không chỉ bằng sản lượng, mà còn bằng năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng trước biến động.