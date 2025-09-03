Chuyển đổi số ngành y dược: Những gì thế giới làm được thì mình cũng làm được

Động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Bà Đào Thuý Hà, Phó tổng giám đốc CTCP Traphaco cho biết, từ một doanh nghiệp tập trung vào đông dược, Traphaco đã thay đổi trục chiến lược, phát triển thêm các dòng sản phẩm tân dược chất lượng cao. Để rút ngắn thời gian nghiên cứu, Traphaco đã nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác tiên tiến, trong đó có Daewoong - tập đoàn dược phẩm top 3 Hàn Quốc.

Cách làm này giúp công ty nhanh chóng tạo ra các sản phẩm tương đương sinh học với thuốc gốc trong điều trị các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, huyết áp với chi phí hợp lý. "Quá trình chuyển giao giúp chúng tôi tiếp nhận trực tiếp công nghệ sản xuất hiện đại và nâng cao năng lực nghiên cứu. Đến nay, Traphaco đã có 12 loại thuốc tương đương sinh học được phát triển theo hướng này," bà Hà chia sẻ.

Traphaco còn ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào vận hành. Trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để phân tích dữ liệu kinh doanh, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, và tối ưu hóa hệ thống logistics. Đặc biệt, AI còn giúp nhận biết dược liệu đầu vào, phân biệt thật giả, phân tích tỷ lệ thành phần, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra một cách nhanh chóng và chính xác.

Tại Tập đoàn Bệnh viện TNH, ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc TNH, cho biết tập đoàn đang thực hiện đề án xây dựng bệnh viện thông minh. Đến nay, TNH đã hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử trong toàn hệ thống, sớm hơn thời hạn của Chính phủ. Các hệ thống quản lý như HIS (bệnh viện), LIS (xét nghiệm), PACS (chẩn đoán hình ảnh) được liên thông, giúp tối ưu hóa quy trình.

"Nhờ hệ thống PACS liên thông, chúng tôi có thể trả kết quả chụp cắt lớp, cộng hưởng từ trong vòng 2 tiếng, giúp hàng nghìn bệnh nhân không phải chờ đợi. Sắp tới, chúng tôi sẽ ứng dụng AI để nhận diện nhân viên và bệnh nhân, tự động lưu trữ hồ sơ. Thậm chí, AI sẽ hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám bệnh bằng cách ghi âm, tích hợp kết quả cận lâm sàng để đưa ra chẩn đoán tham khảo nhanh chóng," ông Tân khẳng định. Với tầm nhìn này, ông tự tin: "Những gì thế giới làm được thì mình cũng làm được".

Tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, đầu tư vào công nghệ đã giúp giảm thời gian chờ của bệnh nhân xuống chỉ còn 30% so với trước. Các dịch vụ chụp Xquang chỉ còn 30 phút, các dịch vụ khác chậm nhất chỉ trong 1 tiếng, kết quả xét nghiệm trả trong ngày.

Lợi ích rõ rệt như vậy, song đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số là hành trình dài, ông Lê Xuân Tân, cho biết, bệnh viện tư nhân chỉ có thể cạnh tranh với bệnh viện công ở ba điểm: công nghệ hiện đại, thiết bị y tế và cơ sở vật chất, cùng với thái độ phục vụ. Do đó, đầu tư vào công nghệ là nhiệm vụ sống còn.

Ông Tân cho biết có thể giai đoạn đầu có phải đầu tư nhiều tiền nhưng giai đoạn sau đi vào hoạt động sẽ giảm được chi phí, thậm chí tiết kiệm được rất nhiều.﻿ "Chúng tôi vừa đầu tư 2 bệnh viện lớn trong đó TNH Việt Yên đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Sau giai đoạn đầu khó khăn, hoạt động của TNH Việt Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, dự kiến năm 2026 bắt đầu có lãi" ông Tân nói.

Cần thêm những chính sách thúc đẩy Đổi mới, sáng tạo

Dưới góc nhìn của người đứng đầu bệnh viện, ông Lê Xuân Tân đánh giá, chính sách chung khuyến khích thì Nhà nước có rồi nhưng cần thêm các chính sách cụ thể.

Ông Bùi Lê Hà cũng cho rằng việc chưa có hướng dẫn cụ thể khiến doanh nghiệp phải vừa làm vừa dò, làm theo cách hiểu của mình với tâm lý luôn sợ sai. Nhiều cái có thể không sai nhưng chưa đúng khiến cho quá trình sau này có thể mất thêm chi phí để sửa chữa.

Bà Đào Thuý Hà dẫn chứng thực tế hiện nay cho thấy 65% thuốc sử dụng tại Việt Nam vẫn phải nhập ngoại, 35% được sản xuất ở trong nước. Doanh nghiệp thấy được trách nhiệm, đóng góp nâng dần tỷ trọng trong nước lên để đạt được mục tiêu của Chính phủ và có thể tăng trưởng ở mức trung bình hai con số từ nay đến năm 2030.

Thực tế, khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài như khát vọng của Traphaco, một mặt có thể ngăn chặn nạn chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh như ông Lê Xuân Tân đề cập có thể lên tới 3-4 tỷ USD/năm.

Ông Tân nêu quan điểm “Các bệnh viện tư nhân một mặt phải tự lực tự cường một mặt phải kết hợp với các bệnh viện lớn ở trung ương. Tức có thể mời các chuyên gia đầu ngành, hiện nay đã làm rồi, sắp tới phải đẩy mạnh để hợp tác những ca khó nhất. Kỹ thuật y tế của Việt Nam đã ở tầm Đông Nam Á, nhiều kỹ thuật đã ở tầm khu vực.

Bệnh viện tư nhân có ưu thế về trang thiết bị, thái độ phục vụ, chúng ta có thể đón bệnh nhân về để họ không nhất thiết phải đi Hà Nội, không phải đi ra nước ngoài.

Thậm chí những bệnh viện lớn ở trung ương đã nhận được bệnh nhân của các nước sang điều trị, đây là tín hiệu vô cùng phấn khởi. chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé mang lại lợi ích cho người bệnh trong và ngoài nước khi họ sang du lịch. Bây giờ du lịch VN rất phát triển đặc biệt là khu vực miền núi”.