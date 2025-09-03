Chuyển động mới tại Dự án Coastal Quảng Ngãi 7.100 tỷ của đại gia BĐS 4 năm tuổi: Tỉnh yêu cầu siết chặt quy trình giao, cho thuê đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc về việc cho ý kiến liên quan đến hồ sơ đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (nay là xã Tư Nghĩa) theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 4/8 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND để thực hiện dự án Khu đô thị Coastal Quảng Ngãi; ngày 13/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để nghe và cho ý kiến về nội dung đề nghị nêu trên.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại quy hoạch 1/500 của dự án được phê duyệt vào tháng 4/2024, trong đó lưu ý làm rõ cơ cấu sử dụng đất đảm bảo theo chủ trương đầu tư của dự án.

Theo phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án quy định như sau: Từ quý IV/2023 - IV/2028 hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đợt giao đất; từ quý IV/2024 - IV/2030 đầu tư xây dựng dự án, hoàn thành đưa công trình vào hoạt động.

Về phía Sở Tài chính, tỉnh giao chủ trì, thực hiện rà soát làm rõ về tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Làm rõ nội dung, khẳng định việc nhà đầu tư đề nghị giao đất (đợt 1) là đảm bảo phù hợp quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh yêu cầu rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý, cách xác định xác định nghĩa vụ tài chính đối với việc giao đất, cho thuê đất từng đợt cũng như việc xác định đơn giá cho thuê đất; đảm bảo để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay sau khi được tỉnh giao đất.

Đồng thời, Sở cần chủ động thông tin để nhà đầu tư biết về tình hình, tiến độ giải quyết về hồ sơ đất đai của dự án; kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ liên quan đến dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 7.106 tỷ đồng.

Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi có tổng diện tích 93,9 ha, trong đó,13,9 ha đất xây dựng 1.111 căn nhà ở, bao gồm 146 lô đất liền kề cao tối đa 5 tầng; 296 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng; 669 căn hộ chung cư cao 25 tầng. Bên cạnh đó là các hạng mục trên đất công cộng, thương mại dịch vụ,...

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.106 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ đầu tư là 1.080 tỷ đồng, còn lại 6.026 tỷ đồng sẽ là vốn huy động. Dự kiến sơ bộ chi phí thực hiện là 6.911 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 195 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư NHSLand, đây là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào tháng 11/2021, có trụ sở tại tòa nhà Bitexco Financial, Tp.HCM. Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Vũ Hồng Tuyên làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 5/2022, NHSLand tăng vốn điều lệ lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Địa ốc Công viên Xanh sở hữu 91,3% vốn và ông Trần Phùng Tuấn Kiệt sở hữu 8,7%.

Tháng 8/2023, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 1.700 tỷ đồng, trong đó Công viên Xanh giảm tỷ lệ sở hữu về 61,76%, ông Kiệt tăng lên 38,24%.

Hiện đại diện pháp luật của NHSLand là ông Vũ Hồng Quỳnh. Trước đây ông Quỳnh từng là Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã: NVT) đến tháng 5/2024.

Trước khi NHSLand được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã được đề xuất đầu tư bởi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Newhaus. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Newhaus thành lập vào năm 2020, có trụ sở chính tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM do bà Đỗ Thị Hiền làm Tổng giám đốc. Ngành nghề chính là xây dựng, bán lẻ, khai khoáng.