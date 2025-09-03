Dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 7.106 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc về việc cho ý kiến liên quan đến hồ sơ đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi tại xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (nay là xã Tư Nghĩa) theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 4/8 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS NHSLAND để thực hiện dự án Khu đô thị Coastal Quảng Ngãi; ngày 13/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để nghe và cho ý kiến về nội dung đề nghị nêu trên.

Sau khi nghe báo cáo, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của dự án liên quan đến quy hoạch, thủ tục ký kỹ đảm bảo thực hiện dự án, thủ tục giao đất theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư... đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi có tổng diện tích 93,9 ha, trong đó,13,9 ha đất xây dựng 1.111 căn nhà ở, bao gồm 146 lô đất liền kề cao tối đa 5 tầng; 296 lô biệt thự cao tối đa 3 tầng; 669 căn hộ chung cư cao 25 tầng. Bên cạnh đó là các hạng mục trên đất công cộng, thương mại dịch vụ,...

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.106 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ đầu tư là 1.080 tỷ đồng, còn lại 6.026 tỷ đồng sẽ là vốn huy động. Dự kiến sơ bộ chi phí thực hiện là 6.911 tỷ đồng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 195 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư NHSLand, đây là doanh nghiệp bất động sản được thành lập vào tháng 11/2021, có trụ sở tại tòa nhà Bitexco Financial, Tp.HCM.



