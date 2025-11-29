Chuyện gì đang xảy ra khiến Thuỷ Tiên - Công Vinh thế này?

Công Vinh - Thuỷ Tiên từng là một trong những đôi vợ chồng được quan tâm bậc nhất Vbiz. Từ bóng đá đến âm nhạc, cả hai đều có sức ảnh hưởng lớn và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Tuy nhiên, sau ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi đáng kể. Họ gần như rút khỏi mạng xã hội, ít xuất hiện trước truyền thông và chuyển sang lối sống kín đáo hơn rất nhiều. Từ chỗ cập nhật đời sống hàng ngày, giờ đây mỗi vài tháng khán giả mới thấy họ đăng tải một bài viết.

Công Vinh và Thủy Tiên được xem là cặp "Beck-Vic của Việt Nam"

Mới đây nhất, Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện liên quan đến bóng đá với diện mạo khác biệt. Mái tóc điểm bạc rõ rệt, gương mặt có dấu hiệu lão hoá và làn da sạm màu khiến nhiều người khó nhận ra hình ảnh Công Vinh phong độ ngày nào. Công Vinh từng giải thích về việc để tóc bạc: "Vì vợ thích để tóc tự nhiên nên Vinh không nhuộm tóc. Vợ bảo để vậy cho thấy mình là một chiếc chiếu cũ, trải sự đời mọi người ạ".

Hiện tại, Công Vinh tiếp tục gắn bó với bóng đá nhưng ở những cương vị hoàn toàn mới. Anh từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, sau đó đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB TP.HCM từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau, vào tháng 5/2018, Công Vinh quyết định rời vị trí này do không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo về định hướng phát triển đội bóng. Mới đây, Công Vinh chính thức trở lại với nghề bằng con đường huấn luyện. Việc anh được chọn làm lớp trưởng khóa học HLV chứng chỉ C của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ngoại hình khác lạ của Công Vinh trong lần lộ diện mới đây

Nam cầu thủ lộ rõ dấu hiệu tuổi tác

Công Vinh từng được khen vẻ ngoài điển trai, phong độ thời huy hoàng trên sân cỏ

Song song đó, Thuỷ Tiên cũng vừa xuất hiện trở lại với loạt ảnh mới gây chú ý không kém. Nữ ca sĩ để lộ chiếc mũi cao và thon hơn trước, khuôn mặt thay đổi rõ rệt sau thời gian dài ở ẩn. Sự khác biệt này nhanh chóng thu hút đông đảo bình luận, nhất là trong bối cảnh trước đó Thuỷ Tiên vướng nghi vấn ở ẩn để "trùng tu" nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết cô hiện chỉ có lịch đi chùa và gần như ít nhận công việc giải trí, ai muốn mời phải nhắn đặt lịch từ trước.

Thuỷ Tiên hiếm hoi xuất hiện sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng

Vài tháng trước, Thuỷ Tiên từng vướng nghi vấn sửa mũi

Trong những lần hiếm hoi lộ diện, cô gây chú ý bởi khuôn mặt lạ hoắc

Về cuộc sống hôn nhân, Công Vinh - Thuỷ Tiên không còn xuất hiện cùng nhau dày đặc như trước nhưng vẫn duy trì hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cả hai thỉnh thoảng đăng ảnh bên con gái hoặc đi du lịch, tuy nhiên hạn chế nhắc đến chuyện công việc hay vấn đề khác.

Về việc liên tục bị nhắn lại ồn ào thiện nguyện, lần gần nhất Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Thuỷ Tiên, Công Vinh sống bình lặng hơn sau ồn ào từ thiện