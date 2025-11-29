Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc

29-11-2025 - 07:46 AM | Lifestyle

Lâu lắm rồi cư dân mạng mới được nghe Thuỷ Tiên chia sẻ về cuộc sống.

Thuỷ Tiên từng là một trong những ca sĩ hot, có lượng tương tác trên MXH cực khủng. Tuy nhiên, sau ồn ào liên quan đến việc từ thiện, nữ ca sĩ có cuộc sống kín tiếng hơn hẳn. Trang cá nhân của Thuỷ Tiên gần như không có bài đăng mới, lâu lắm cô mới lộ diện hay cập nhật về cuộc sống.

Mới đây nhất, NTK Đỗ Long đã đăng clip Thuỷ Tiên đi xế xịn để thử đồ cho sự kiện thời trang sắp tới. Thuỷ Tiên và NTK Đỗ Long vốn là bạn bè thân thiết nhiều năm, vì thế nữ ca sĩ luôn "phá lệ" dù ở ẩn thế nào cũng luôn xuất hiện để ủng hộ các show diễn của người bạn thân thiết. Trong lần lộ diện này, Thuỷ Tiên gây chú ý khi có dấu hiệu tăng cân, vóc dáng tròn trịa hơn hẳn. Đáng nói nhất, cư dân mạng bàn tán về chiếc mũi cao, khiến tổng thể khuôn mặt Tóc Tiên lạ hoắc.

Thuỷ Tiên tiết lộ hiện tại cô dành thời gian đi du lịch, tu tập... Nữ ca sĩ cho biết cô phải thay đổi lịch đi chùa ở Ấn Độ để về Việt Nam tham gia show của NTK Đỗ Long sắp tới.

Thuỷ Tiên hiếm hoi xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn

Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc- Ảnh 1.

Thuỷ Tiên ăn diện giản dị, được chồng "tháp tùng" đi thử váy áo

Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc- Ảnh 2.

Thuỷ Tiên gây chú ý bởi chiếc mũi cao, cô từng vướng nghi vấn sửa mũi trong thời gian ở ẩn

Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc- Ảnh 3.

Thuỷ Tiên cũng trông tròn trịa hơn hẳn

Sau khi công khai hơn 18.000 trang sao kê và khẳng định sự minh bạch, vợ chồng Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Cả hai gần như "đóng băng" mạng xã hội suốt nhiều tháng, không cập nhật bất kỳ hoạt động đời thường. Sự im lặng kéo dài khiến nhiều người tò mò về tình hình của họ, thậm chí xuất hiện cả tin đồn rạn nứt. Công Vinh phải lên tiếng đính chính, đăng ảnh đi du lịch để phủ nhận những tin đồn.

Hiện tại, Thuỷ Tiên "im hơi lặng tiếng", không đi hát cũng ít xuất hiện ở các sự kiện. Trong khi đó, Công Vinh chính thức trở lại với nghề bằng con đường huấn luyện. Việc anh được chọn làm lớp trưởng khóa học HLV chứng chỉ C của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang được xem là bước ngoặt mới trong hành trình sau giải nghệ. Gần đây, Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh khác lạ, có dấu hiệu lão hoá.

Sau thời gian dài ở ẩn, Thuỷ Tiên xuất hiện với gương mặt lạ hoắc- Ảnh 4.

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh gây bàn tán

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

