Hình ảnh sốc không tưởng của Thuỷ Tiên, chỉ Công Vinh tận mắt chứng kiến

Cộng đồng mạng mới đây vừa được một phen bất ngờ trước hình ảnh mới nhất của Công Vinh. Nam cầu thủ huyền thoại bỗng xuất hiện với vẻ ngoài hao mòn: làn da ngăm đen, tóc bạc trắng, gương mặt lộ rõ dấu hiệu xuống sắc như vừa già đi 10 tuổi. Anh chia sẻ lý do không nhuộm tóc đen là vì chiều ý vợ.

Diện mạo hiện tại của Công Vinh mới đây vừa trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của netizen.

Trước lần xuất hiện gây chú ý này, cách đây nửa năm, nam cầu thủ vẫn lộ diện với ngoại hình phong độ trong bài đăng đi du lịch nghỉ dưỡng cùng bà xã. Khi ấy, ngoại hình của Công Vinh vẫn còn rất phong độ, đúng chuẩn một vận động viên dù đã giải nghệ. Đây cũng là bài post cuối cùng trên trang cá nhân của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tính đến hiện tại, trước khi cặp đôi "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội suốt gần 6 tháng qua.

Hình ảnh trong chuyến du lịch mà Công Vinh chia sẻ cách đây nửa năm, ngoại hình của cựu danh thủ khác biệt so với hiện tại.

Nhưng điều gây chú ý nhất trong bài đăng khi ấy của Công Vinh, không phải là khoảnh khắc tình cảm của anh và vợ mà là một nhân vật... không lộ diện. Chính xác hơn, trong hình ảnh chụp trước biển, xuất hiện một hình bóng đen nằm ở mép nước, toàn thân được che đậy bởi bộ đồ bơi màu đen kín mít. Nếu Công Vinh không nói, khó ai có thể tin nhân vật "bóng đen" bí ẩn như bước ra từ phim Conan này chính là vợ anh. Không lộ diện chỉ một milimet da thịt, dù là khuôn mặt, hình dáng hay bất kỳ đặc điểm nào, Thủy Tiên trông như một ninja đang ngụy trang trên bãi biển.

Không thể nào tin đây là diện mạo của Thuỷ Tiên khi đi biển. Nữ ca sĩ quyết không để lộ 1cm da thịt nhờ trang bị bộ đồ bơi liền thân.

Công Vinh ra sức chứng minh với cư dân mạng đây đúng là vợ anh.

Hình ảnh có phần dị thường này của Thuỷ Tiên hoàn toàn đi ngược lại với vẻ ngoài gợi cảm mà khán giả vẫn thường nhớ về cô, tuy nhiên lại phản ánh đúng xu hướng đi biển của phụ nữ ngày nay, đặc biệt là phái đẹp xứ Hàn. Cụ thể, truyền thông Hàn Quốc mùa hè qua vừa đưa tin về xu hướng đang nổi lên ở phụ nữ nước này về việc lựa chọn rashguard (đồ bơi dài tay, che kín cơ thể) thay vì bikini. Lý do chính được cho là để bảo vệ cơ thể khỏi tia UV và những ánh mắt soi mói ở các bãi tắm công cộng.

Tờ The Korea Times cho rằng người Hàn Quốc coi trọng làn da trắng và chủ động tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy, bộ bơi dài tay với khả năng chống tia UV mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với sở thích của họ. Khi mùa nghỉ hè đến gần, từ khoá "rashguard" còn thống trị Naver, chiếm trọn 10 vị trí hàng đầu trong danh mục đồ đi biển.

Rashguard đang là xu hướng được nhiều phụ nữ lựa chọn để bảo vệ làn da khi đi biển thay vì ưu tiên khoe dáng.

Rashguard có trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam như ở Hàn Quốc trong thời gian tới hay không còn phải chờ đợi thời gian giải đáp, bởi cho đến nay xu hướng cho thấy phái đẹp Việt Nam vẫn khá thoải mái và ưa thích diện bikini trên biển. Tuy nhiên, với nhóm phụ nữ muốn bảo vệ da, không thích khoe thân, hoặc đơn giản là muốn thoải mái chơi thể thao nước mà không lo "lộ hàng", rashguard chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc.