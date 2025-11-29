Thuỷ Tiên mặt lại khác xưa, nhưng nhất quyết không đổi 1 thứ

Sau những ồn ào trong quá khứ, ca sĩ Thuỷ Tiên những năm qua gần như sống ẩn, với số lần xuất hiện ở những sự kiện thời trang/giải trí đếm trên đầu ngón tay. Mới đây, lần lộ diện bất ngờ của Thuỷ Tiên trên trang cá nhân của một nhà thiết kế nổi tiếng sau nửa năm "biến mất" đang khiến dân tình chú ý.

Sở hữu phong cách sang chảnh và vóc dáng khá nổi bật, câu chuyện thời trang của Thuỷ Tiên mỗi lần lộ diện đều có cái để bàn. Đặc biệt là khi người đẹp này luôn thể hiện sự nhất quán với những lựa chọn mình yêu. Trong hình ảnh mới, Thuỷ Tiên bước xuống từ xế xịn, diện trang phục tone hồng signature. Bộ cánh satin đơn giản, thoải mái dễ được cho là đồ bộ mặc nhà. Song, điểm nhấn đắt giá lại là chiếc Hermès Mini Kelly có giá hơn nửa tỷ đồng được Thuỷ Tiên mang theo bên mình.

Thuỷ Tiên lộ diện sau thời gian dài ở ẩn. Nếu để ý đến phong cách thời trang khán giả dễ nhận thấy cô rất trung thành với gu ăn mặc đã lựa chọn.

Những sự kết hợp này của Thuỷ Tiên đã vô tình gợi nhắc đến một khoảnh khắc khó quên của cô gần một năm về trước. Tại một sự kiện phim ảnh vào tháng 12/2024, Thuỷ Tiên từng trở thành chủ đề tranh cãi lớn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, chính bởi chiếc váy lụa quá mong manh bị nhận xét là phản cảm. Ngày hôm ấy, chiếc túi Kelly II Rose Azalee Epsom này cũng là một phần lựa chọn của Thuỷ Tiên.

Lần tái xuất ồn ào của Thuỷ Tiên vào tháng 12/2024.

Nói Thuỷ Tiên chung thuỷ quả không sai. Khi đã mê đắm tone hồng ngọt ngào ngào, dù 5 lần 7 lượt với đủ phong cách và tình huống, cô đều có cách mix & match một bộ trang phục với đủ sắc độ màu hồng từ đậm đến nhạt, từ áo dài truyền thống, đầm maxi hiện đại đều có đủ. Đặc biệt không quên chiếc túi Kelly nhỏ xinh, điệu đà, hợp mọi hoàn cảnh.

Bộ sưu tập các bản phối tone hồng của Thuỷ Tiên cùng Hermès Mini Kelly II Rose Azalee Epsom.

Dù gu thời trang không đổi nhưng ngoại hình, cụ thể là đường nét khuôn mặt của Thuỷ Tiên sớm bị nhận ra có nhiều đổi khác. Dễ thấy nhất là nữ ca sĩ trông có phần tròn trịa hơn, đặc biệt khi nhìn vào góc nghiêng, nơi có viền xương hàm và chiếc cằm dài trước kia từng được nhận xét là quá sắc sảo, giờ đây sự đầy đặn giúp visual Thuỷ Tiên phần nào trẻ hoá. Ngoài ra chiếc mũi cao bất thường cũng ngay lập tức đập vào mắt người xem sự lấn cấn.