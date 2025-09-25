Chuyện gì đang xảy ra với Shark Bình?

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Shark Bình đã có bài đăng chia sẻ liên quan đến lĩnh vực fintech và blockchain, coin (tiền số).

Theo đó, trong video đăng tải trên trang cá nhân, tại Hội nghị Go Global 2025 do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech thẳng thắn thừa nhận cũng có một số kinh nghiệm "đau thương" từ năm 2017 đến nay. Vì vậy, dưới tư cách là người thực chiến, ông Bình khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa SME: "Đừng nên đắm đuối vào đó".

Vị doanh nhân cho biết, trước đây, nhiều sàn quốc tế mời chào người Việt tham gia "chơi" trên đó. Ông nhấn mạnh, sử dụng từ “chơi” là vì không tạo ra nhiều giá trị thật, không thu được thuế trong khi nền tảng nước ngoài xuyên biên giới lại hưởng lợi. Do đó, Shark Bình nhận định việc nhà nước đưa ra quy định công nhận là để yêu cầu lập sàn trong nước để quản lý và thu thuế là điều nên làm và là tín hiệu tích cực.

Shark Bình đăng tải clip chia sẻ trong Hội nghị Go Global 2025 do CLB Doanh nhân 2030 tổ chức

Theo Shark Bình, việc các startup phát hành coin để huy động vốn thực chất chỉ là "gọi vốn trước khi làm". "Họ phát hành coin, thu một đống tiền 3-5 triệu USD rồi bắt đầu 'hư', rất nhiều startup không làm nữa hoặc thất bại. 99% dự án coin thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn các trưởng dự án thì "ôm tiền" hưởng lợi một cách hợp pháp", Shark Bình nói tại Hội nghị.

Bên cạnh đó trong bài viết trên trang cá nhân, Shark Bình cũng nói rõ hơn về “đau thương” từ trải nghiệm thực tế của mình.

“Ông Bình thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm “đắt giá” với tiền số từ năm 2017. Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào AntEx – một dự án DeFi được quảng bá rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau, token ANTEX mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất.

Đến 2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB) theo tỉ lệ 1.000 ANTEX = 1 RAB, nhưng token mới cũng lao dốc tới 95% so với đỉnh, gần như mất trắng. Trước đó, AntEx từng được giới thiệu là hệ sinh thái DeFi toàn diện, phát hành stablecoin VNDT neo theo VND.

Ngoài AntEx, Shark Bình và quỹ Next100Blockchain còn từng tham gia các dự án blockchain khác như game NFT Dragon Land do V2B Labs phát triển. Tuy nhiên, hầu hết cũng rơi vào tình trạng “chết yểu”, đúng như báo cáo cuối 2024 của ChainPlay: Tuổi thọ trung bình một dự án GameFi chỉ khoảng 4 tháng, 93% mất hơn 90% giá trị token”. Shark Bình viết trên trang cá nhân.

Shark Bình cho biết mình cũng là "nạn nhân" của đội ngũ phát triển

Song, bài phát tại hội nghị này của Shark Bình sau khi được chia sẻ lại trên trang cá nhân của ông, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Không ít người đầu tư tiền số chia sẻ lại bài đăng với ý kiến có phần chế giễu, phẫn nộ. Bởi họ cho rằng, ban đầu Shark Bình là người bảo trợ cho dự án AntEx, kêu gọi đầu tư trong nước. Tuy nhiên sau đó, token sập mạnh, nhiều người thua lỗ còn Shark Bình giữ im lặng trong thời gian dài.

Một thời gian trước đây, Shark Bình luôn bị “réo tên” khi nhắc đến thấy bại của AntEx. Thế nhưng vị doanh nhân không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến hiện tại, sau 4 năm dự án “sập”, coin đã thay tên, bài đăng cảnh báo của vị doanh nhân này mới xuất hiện.

Cùng với đó, Shark Bình giải thích chính mình cũng là nạn nhân của đội ngũ phát triển. “Vâng, trước kia tôi cũng đã từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên team tech (PV tạm dịch: đội ngũ phát triển) đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và supporter (PV tạm dịch: người hậu thuẫn dự án) như tôi phải mang tiếng. Vì vậy, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ những trải nghiệm của mình để cộng đồng mạng cảnh giác và tránh thất bại (mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng) giống như tôi đã từng”, Shark Bình viết phía dưới phần bình luận.

Dẫu vậy ngay phía dưới bài viết, nhiều người cũng để lại bình luận đối chất trực tiếp với Shark Bình. Không ít người đặt ra thắc mắc về vai trò thực sự của vị doanh nhân, lý do khiến ông im lặng từ khi dự án “sập”,... Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự hoài nghi bởi vốn là một Chủ tịch, nhà đầu tư đầy kinh nghiệm nhưng lại bị “lừa”, yêu cầu Shark Bình chứng minh rõ ràng hơn.

Về phía Shark Bình, ông đều đọc và bình luận lại dưới các comment từ tích cực đến tiêu cực. Tuy nhiên với những thắc mắc trên, Shark Bình đều trả lời với chung một nội dung: “Mời bạn đọc bài, hoan hỉ bạn nhé”.

Ngoài ra, trên trang cá nhân của mình, Shark Bình cũng có một số status nhắc tên các cá nhân để đòi “đối chất” thẳng thắn. Điều này khiến “team qua đường” bày tỏ sự bất ngờ bởi sự việc có phần gây ồn ào trên MXH.