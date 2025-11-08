Chuyện gì đang xảy ra với Tuấn Hưng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Nam ca sĩ bộc bạch cảm xúc trĩu nặng, nhiều suy tư về mẹ, về gia đình và cả những giây phút chùng lại trong cuộc sống.

Tuấn Hưng tâm sự sau khi đưa con đi học thì định đến phòng thu nhưng tâm trí trống rỗng, không thể tập trung. Tuấn Hưng cho biết gương mặt hiện tại trông đã đầy đặn hơn sau thời gian hốc hác và mệt mỏi. Nguyên nhân khiến nam ca sĩ bị chùng xuống là vì lo lắng cho tình hình của mẹ.

"Con muốn đi làm và khán giả vẫn đang chờ con nhưng con vẫn chờ tín hiệu lạc quan của mẹ thì con mới quyết được ạ. Không có lúc này thì vợ con cả nhà thắt lưng buộc bụng lại chút, còn có những chuyện mình phải đặt lên hàng đầu", Tuấn Hưng trải lòng.

Tuấn Hưng cho biết thời gian qua không thể tập trung làm việc vì lo lắng cho tình hình của mẹ

Trước đó, Tuấn Hưng từng chia sẻ tình trạng sức khoẻ không ổn định của mẹ. Nam ca sĩ cho biết mẹ mình đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, phải đối mặt với những cơn đau do bệnh tình kéo dài. Hình ảnh nam ca sĩ ngồi bên giường bệnh, nắm tay mẹ giữa khung cảnh bệnh viện tĩnh lặng khiến không ít người xúc động. Tuấn Hưng thổ lộ: "Mẹ chỉ sinh nặng đẻ đau mình con nhưng lại có rất nhiều người bạn của con yêu mẹ. Mẹ đau một, con đau xót nghìn lần nên mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ".

Đến giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định xuống tóc. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Con cúi đầu xuống tóc. Không phải vì muốn thành người khác. Chỉ là con muốn: Gửi mái tóc này – làm lời cầu xin sức khoẻ cho Mẹ. Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Hưng cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bớt cái tôi, giữ lại phần người con".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời động viên từ khán giả và bạn bè nghệ sĩ.

Tuấn Hưng quyết định xuống tóc, cầu chúc cho mẹ vượt qua bạo bệnh

Đến cuối tháng 7, Tuấn Hưng nhập viện để thực hiện cuộc tiểu phẫu ở họng. Nam ca sĩ cho biết vùng họng bị sưng, đau rát, ảnh hưởng đến giọng hát khiến Tuấn Hưng buộc phải hủy show diễn vào tối 11/7. Sau khi phẫu thuật, Tuấn Hưng không nhận show quá sôi nổi. Thay vào đó, nam ca sĩ dành nhiều thời gian cùng gia đình thay phiên chăm sóc mẹ nằm viện.

Nam ca sĩ thú nhận bản thân sợ những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay điện thoại của vợ lúc đêm khuya do mẹ đang mắc bạo bệnh. Tuấn Hưng cũng đã sụt 5 kg vì lo lắng, không có tâm trạng ăn uống. Tuấn Hưng xúc động chia sẻ: "Từ ngày mẹ bệnh, con mới hiểu rõ hơn thế nào là vô thường. Con bắt đầu học cách lắng nghe, học cách thở cùng mẹ và thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Còn hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất mà con từng được nghe trong đời. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, con cũng chẳng ngần ngại. Nhưng con hiểu, mẹ không muốn con yếu đuối. Mẹ dạy con phải vững vàng, phải tin vào nhân quả, phải sống trọn từng ngày với lòng biết ơn".