Chuyện gì đây: Chủ tịch một công ty bán sạch cổ phiếu, lãnh đạo ồ ạt từ nhiệm

Cập nhật mới đây, ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP HTC Holding (mã CET – HNX) đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, tương đương tỷ lệ sở hữu 10%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian và phương thức giao dịch, hai cá nhân khác là ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT của CET vàbố là ông Trần Hoàng Cường cũng đã có đăng ký bán toàn bộ lần lượt 1,04 triệu và 0,97 triệu cổ phiếu CET sở hữu.

Trong khi lãnh đạo ồ ạt thoái vốn, CET lại có thêm biến động về dàn lãnh đạo. Vào ngày 19/9, hai Thành viên HĐTQ nhiệm kỳ 2023-2028 tại CET là ông Đỗ Văn Đạt và bà Hà Lê Thúy Vy đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Điều đáng nói, lãnh đạo tranh thủ bán ra cổ phiếu khi CET liên tục tăng kịch trần để leo lên mức đỉnh cao nhất trong 8 năm qua. Từ mức giá trà đá 4.800 đồng/cp phiên đầu tháng 9, giá cổ phiếu CET đã nhảy vọt lên 12.400đồng/cp phiên (phiên 24/9), tương đương mức tăng 2,5 lần chỉ sau chưa đầy 1 tháng.

Không những tăng mạnh về điểm số, thanh khoản cũng trở nên sôi động và cải thiện mạnh. Từ những phiên giao dịch chỉ có vài trăm cổ phiếu đến nhỉnh hơn 1.000 cổ phiếu thậm chí còn “tắt thanh khoản”, CET đã có những phiên lên tới vài trăm nghìn cổ phiếu được sang tay.

Theo tìm hiểu, HTC Holding tiền thân là CTCP Tech – Vina được thành lập từ tháng 10/2009 với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất nước hương liệu chưng cất; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Sản phẩm chính tinh dầu quế của doanh nghiệp được sản xuất tại nhà máy tỉnh Lào Cai. Cành quế, vỏ quế, lá quế được thu mua từ hơn 8.000 hộ nông dân trồng quế trong vùng nguyên liệu 5.000 ha, sau đó vận chuyển và đưa vào dây chuyền sản xuất, chế biến tinh dầu. Tính tới hiện tại, CET có vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của CET cũng không mấy khả quan. Quý 2/2025, doanh thu ghi nhận 10 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 75 triệu đồng do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh.