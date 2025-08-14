Chuyện gì đây: Một công ty chứng khoán bất ngờ giảm kế hoạch dư nợ margin và doanh thu cả năm giữa lúc VN-Index lập đỉnh

Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa công bố quyết định của Hội đồng Thành viên về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh cho năm 2025.

Cụ thể, Chứng khoán Yuanta điều chỉnh giảm mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ trung bình từ 5.550 tỷ đồng xuống còn 5.042 tỷ đồng, tương ứng giảm 9%. Chỉ tiêu tổng doanh thu giảm từ 827 tỷ đồng còn 793,6 tỷ đồng (4%).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Yuanta ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 302 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, công ty lãi ròng hơn 51 tỷ đồng, giảm 28%.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của Yuan ta đạt hơn 5.571 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay gần 4.432 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin chiếm 4.399 tỷ, tăng gần 200 tỷ.

Theo quyết minh, chứng khoán của khách hàng tham gia vào giao dịch ký quỹ được Yunata nắm giữ như tài sản đảm bảo cho khoản vay. Giá trị thị trường của tổng tài sản đảm bảo cuối quý 2/2025 hơn 13,.842 tỷ đồng.