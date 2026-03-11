Chuyện gì đây: Một doanh nghiệp bất động sản giao Chủ tịch HĐQT 150 tỷ đầu tư chứng khoán

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã: NTL) mới đây công bố Nghị quyết HĐQT về việc giao Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tuân tiếp tục chủ động chỉ đạo hoạt động đầu tư chứng khoán trên sàn HOSE và HNX với hạn mức bổ sung 150 tỷ đồng. Ông Tuân có trách nhiệm báo cáo HĐQT kết quả sau khi thực hiện giao dịch.

Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh thị trường chứng khoán vừa trải qua phiên bán tháo kỷ lục trước khi hồi phục 2 phiên liên tiếp sau đó. VN-Index chứng kiến mức giảm kỷ lục hơn 115 điểm trong phiên 9/3 trước tâm lý lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang cùng làn sóng call margin trên diện rộng. Tuy nhiên, giá dầu hạ nhiệt trở lại đã giúp thị trường hồi phục trong 2 phiên gần nhất, tăng 76 điểm từ đáy lên 1.728 điểm.

Lideco từ lâu đã được biết đến là doanh nghiệp “tay ngang” đầu tư chứng khoán. Tại thời điểm cuối năm 2025, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 600 tỷ, trong đó khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh có giá gốc lên tới 479 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với hồi đầu năm và chiếm 25% tổng tài sản. Một số cổ phiếu như DBC, DCM, HHS và SGT đều đang tạm lỗ tại thời điểm cuối năm 2025 trong khi các khoản đầu tư vào HPX, PAN, VAB, TCH đều ghi nhận lãi.

Nguồn: BCTC quý 4/2025 của Lideco.

Khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), với giá gốc gần 223 tỷ đồng và giá trị hợp lý cuối năm khoảng 274 tỷ đồng, tạm lãi 23%. Nhờ đó, giá trị hợp lý của danh mục cuối năm 2025 đạt khoảng 516 tỷ đồng, tạm lãi khoảng 37 tỷ đồng.

Lideco rót vốn đầu tư chứng khoán trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận những con số không mấy tích cực. ﻿Lũy kế cả năm 2025, NTL ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt hơn 17,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng, lần lượt "bốc hơi" 99% và 97% so với năm 2024. Đây đều là mức thấp kỷ lục từng ghi nhận kể từ khi doanh nghiệp niêm yết năm 2007. Điểm tựa lợi nhuận trong kỳ đến từ doanh thu tài chính cả năm 2025 đạt 113 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm ngoái.

Dù vậy, trong bối cảnh kế hoạch năm được xây dựng ở mức rất thấp với doanh thu 80 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, NTL vẫn vượt kế hoạch doanh thu và hoàn thành khoảng 87% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ở một diễn biến liên quan, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Ban Lãnh đạo Nhà Từ Liêm từng giải thích việc đầu tư cổ phiếu xuất phát từ việc công ty tạm thời chưa có dự án bất động sản mới đưa vào kinh doanh. Theo Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Chiến, tình hình kinh doanh của thị trường bất động sản bây giờ còn khó khăn. Theo luật mới, các dự án bất động sản thương mại đều phải qua đấu thầu và khung giá đất đã được điều chỉnh lên cao.

“ Trong 5 năm tới, NTL vẫn xoay quanh phát triển bất động sản, nhưng mà định hướng như thế nào thì đây là một câu hỏi khó. Thời điểm này, Nhà Từ Liêm sẽ tiếp tục thực hiện các dự án cũ và tìm kiếm bất động sản mới, nhưng cần cân nhắc rõ ràng ”, Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ.

Trong lúc chờ tháo gỡ pháp lý, doanh nghiệp chọn cách tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư tài chính. NTL đã thành lập Ban chiến lược với mục tiêu đầu tư những cổ phiếu có tình hình tài chính ổn định, lành mạnh và có khả năng biến động tốt về doanh thu, lợi nhuận trong thời gian tới.

Ông Chiến cho rằng đầu tư chứng khoán luôn đi kèm rủi ro nhưng cũng mở ra cơ hội: “ Trong đầu tư chứng khoán, không ai nói mạnh được cả, bởi vì theo thị trường và có những cái biến động bất ngờ” .

Trên thị trường, cổ phiếu NTL đang dừng ở mức ﻿16.250 đồng/cp sau khi chạm vùng đáy gần 1 năm.