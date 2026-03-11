Điện Máy Xanh chốt phương án IPO và lên sàn chứng khoán ngay trong năm nay, chia cổ tức hàng nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Đây là lần đầu tiên DMX tổ chức họp ĐHĐCĐ, thông qua nhiều nội dung quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cụ thể, DMX lên mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu thuần 122.500, tăng 11,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7.350, tương ứng mức tăng 26,7%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 25% trên mệnh giá cổ phiếu.

Đối với năm 2027, doanh nghiệp tiếp tục đặt kế hoạch doanh thu thuần 135.000, tăng 10,2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 8.472, tương ứng mức tăng 15,3%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức 28,7% trên mệnh giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, Đại hội cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đồng thời với niêm yết cổ phiếu. Cụ thể, DMX dự kiến IPO tối đa 179.500.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,2992% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mức giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, được xác định là 16.163 đồng; và Giá trị định giá cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 được xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 223/2026/65 ngày 27/02/2026 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ số tiền Tổ chức phát hành dự kiến thu được từ đợt chào bán sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến đợt chào bán (phí tư vấn, phí kiểm toán sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán, phí phân phối chứng khoán ...) sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2026.

Sau khi hoàn tất IPO, toàn bộ cổ phiếu của Công ty sẽ được đăng ký tập trung tại VSDC và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Trong trường hợp sau khi kết thúc Đợt Chào Bán mà Công ty đáp ứng các điều kiện trở thành Công ty đại chúng nhưng không đáp ứng điều kiện về việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, DMX cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức, vận hành theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, DMX cũng thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối, tổng mức cổ tức tối đa 3.200 tỷ đồng và sẽ được thực hiện sau khi kết thúc đợt IPO trên.

Doanh nghiệp cũng định hướng nghiên cứu các công cụ khuyến khích dài hạn cho nhân sự chủ chốt nhằm đồng bộ lợi ích của đội ngũ chủ chốt với chiến lược tăng trưởng và giá trị dài hạn của Công ty, ví dụ như công cụ quyền chọn mua cổ phiếu (stock options) hoặc các hình thức tương đương phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên trang Facebook chính thức, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đồng thời là công ty mẹ của DMX khẳng định đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển và chuẩn bị cho kế hoạch IPO và niêm yết của DMX trong năm 2026, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.