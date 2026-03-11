Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai chủ tịch Hòa Phát, Vietjet Air chi nghìn tỷ đồng "bắt đáy" cổ phiếu

11-03-2026 - 15:44 PM | Thị trường chứng khoán

Con trai chủ tịch Hòa Phát, Vietjet Air chi nghìn tỷ đồng "bắt đáy" cổ phiếu

Con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air mới đăng ký mua thêm loạt cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Sau nhịp giảm mạnh của thị trường chứng khoán, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu. Đáng chú ý, một số thương vụ đến từ con trai các tỷ phú USD với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật nhất là ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ông Minh đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG trong thời gian từ ngày 12/3 đến 10/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Hiện ông Trần Vũ Minh đang nắm giữ 176,39 triệu cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 2,3% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên 226,39 triệu đơn vị, tương ứng 2,95% vốn điều lệ.

Theo thị giá khoảng 25.300 đồng mỗi cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính khoảng 1.267 tỷ đồng.

Con trai chủ tịch Hòa Phát, Vietjet Air chi nghìn tỷ đồng "bắt đáy" cổ phiếu - Ảnh 1.

Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa).

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Phước Hùng Anh, con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Cá nhân này đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC trong giai đoạn từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Cổ phiếu VJC hiện giao dịch quanh 155.000 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch hơn 310 tỷ đồng.

Cá nhânDoanh nghiệpMã cổ phiếuSố lượng đăng ký muaThời gian giao dịchGiá thị trường tham chiếuGiá trị ước tính
Trần Vũ Minh (con trai Chủ tịch Trần Đình Long)Tập đoàn Hòa PhátHPG50 triệu12/3 – 10/4~25.300 đồng~1.267 tỷ đồng
Le Danny (Tổng giám đốc)Masan GroupMSN5 triệu16/3 – 14/4~68.300 đồng~341,5 tỷ đồng
Nguyễn Phước Hùng Anh (con trai Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo)Vietjet AirVJC2 triệu13/3 – 11/4~155.000 đồng~310 tỷ đồng
Lê Thị Hồng Phấn (vợ TGĐ Phạm Như Ánh)MB BankMBB2 triệu10/3 – 8/4~24.850 đồng~50 tỷ đồng
Nguyễn Nam (con trai Chủ tịch)Nam LongNLG1 triệu6/3 – 4/4~26.000 đồng~26 tỷ đồng
Nguyễn Hiệp (con trai Chủ tịch)Nam LongNLG1 triệu6/3 – 4/4~26.000 đồng~26 tỷ đồng
Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch)Hoàng Anh Gia LaiHAG5 triệu9/3 – 7/4~14.450 đồng~72 tỷ đồng
Nguyễn Quang Trung (Tổng giám đốc)SMCSMC5,9 triệu11/3 – 8/4~10.550 đồng~62 tỷ đồng
Dương Thị TháiDược liệu Việt NamDVM9,5 triệuChưa công bốChưa rõChưa xác định

Ngoài nhóm người thân các tỷ phú, một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng đăng ký mua thêm cổ phiếu trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Mới đây, ông Le Danny, Tổng giám đốc Masan, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,26% lên 0,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4 với mục đích đầu tư.

Theo thị giá khoảng 68.300 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên 10/3, ước tính ông Le Danny cần chi khoảng 341,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Tại Công ty cổ phần Nam Long, hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6/3 đến 4/4.

Theo thị giá ngày 10/3, tổng số tiền hai cá nhân này cần chi để mua cổ phiếu NLG ước tính gần 52 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB trong giai đoạn từ ngày 10/3 đến 8/4.

Với thị giá quanh 24.850 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 9/3 đến 7/4 theo phương thức khớp lệnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC. Bà Dương Thị Thái, phụ trách quản trị kiêm người được ủy quyền công bố thông tin tại Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM), cũng đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu với mục đích cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh và nhiều cổ phiếu giảm sâu so với vùng đỉnh, động thái đăng ký mua vào của lãnh đạo doanh nghiệp và người thân thường được thị trường theo dõi sát sao. Các giao dịch này không chỉ làm tăng tỷ lệ sở hữu của cá nhân liên quan mà còn được xem là tín hiệu cho thấy niềm tin của nội bộ doanh nghiệp vào triển vọng dài hạn của cổ phiếu.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, quyết định đầu tư vẫn cần dựa trên nhiều yếu tố như triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp, xu hướng thị trường và khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư, thay vì chỉ dựa vào động thái mua vào của lãnh đạo.

Theo Thảo Vân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia đánh giá tác động của kỳ review nâng hạng tháng 3 tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên gia đánh giá tác động của kỳ review nâng hạng tháng 3 tới thị trường chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy”

Hàng loạt cổ phiếu đón tin vui: Lãnh đạo và người thân sắp chi tiền tỷ “bắt đáy” Nổi bật

Khối ngoại tung gần 1.200 tỷ đồng mua ròng khi VN-Index bật tăng 51 điểm, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Khối ngoại tung gần 1.200 tỷ đồng mua ròng khi VN-Index bật tăng 51 điểm, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

15:45 , 11/03/2026
Nửa năm sau vụ thoái vốn thu hơn 2.100 tỷ, ông Nguyễn Văn Đạt vừa đăng ký mua vào cổ phiếu PDR

Nửa năm sau vụ thoái vốn thu hơn 2.100 tỷ, ông Nguyễn Văn Đạt vừa đăng ký mua vào cổ phiếu PDR

15:31 , 11/03/2026
Bỏ ngành gạo, một doanh nghiệp Việt Nam bất ngờ đầu tư sản xuất pin lithium, nhắm thị trường Mỹ và Trung Đông

Bỏ ngành gạo, một doanh nghiệp Việt Nam bất ngờ đầu tư sản xuất pin lithium, nhắm thị trường Mỹ và Trung Đông

15:19 , 11/03/2026
Người thân lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG

Người thân lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG

14:38 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên