Con trai chủ tịch Hòa Phát, Vietjet Air chi nghìn tỷ đồng "bắt đáy" cổ phiếu

Sau nhịp giảm mạnh của thị trường chứng khoán, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu. Đáng chú ý, một số thương vụ đến từ con trai các tỷ phú USD với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật nhất là ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ông Minh đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG trong thời gian từ ngày 12/3 đến 10/4 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Hiện ông Trần Vũ Minh đang nắm giữ 176,39 triệu cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 2,3% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên 226,39 triệu đơn vị, tương ứng 2,95% vốn điều lệ.

Theo thị giá khoảng 25.300 đồng mỗi cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính khoảng 1.267 tỷ đồng.

Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa).

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Phước Hùng Anh, con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Cá nhân này đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC trong giai đoạn từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Cổ phiếu VJC hiện giao dịch quanh 155.000 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch hơn 310 tỷ đồng.

Cá nhân Doanh nghiệp Mã cổ phiếu Số lượng đăng ký mua Thời gian giao dịch Giá thị trường tham chiếu Giá trị ước tính Trần Vũ Minh (con trai Chủ tịch Trần Đình Long) Tập đoàn Hòa Phát HPG 50 triệu 12/3 – 10/4 ~25.300 đồng ~1.267 tỷ đồng Le Danny (Tổng giám đốc) Masan Group MSN 5 triệu 16/3 – 14/4 ~68.300 đồng ~341,5 tỷ đồng Nguyễn Phước Hùng Anh (con trai Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo) Vietjet Air VJC 2 triệu 13/3 – 11/4 ~155.000 đồng ~310 tỷ đồng Lê Thị Hồng Phấn (vợ TGĐ Phạm Như Ánh) MB Bank MBB 2 triệu 10/3 – 8/4 ~24.850 đồng ~50 tỷ đồng Nguyễn Nam (con trai Chủ tịch) Nam Long NLG 1 triệu 6/3 – 4/4 ~26.000 đồng ~26 tỷ đồng Nguyễn Hiệp (con trai Chủ tịch) Nam Long NLG 1 triệu 6/3 – 4/4 ~26.000 đồng ~26 tỷ đồng Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch) Hoàng Anh Gia Lai HAG 5 triệu 9/3 – 7/4 ~14.450 đồng ~72 tỷ đồng Nguyễn Quang Trung (Tổng giám đốc) SMC SMC 5,9 triệu 11/3 – 8/4 ~10.550 đồng ~62 tỷ đồng Dương Thị Thái Dược liệu Việt Nam DVM 9,5 triệu Chưa công bố Chưa rõ Chưa xác định

Ngoài nhóm người thân các tỷ phú, một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng đăng ký mua thêm cổ phiếu trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Mới đây, ông Le Danny, Tổng giám đốc Masan, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,26% lên 0,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4 với mục đích đầu tư.

Theo thị giá khoảng 68.300 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên 10/3, ước tính ông Le Danny cần chi khoảng 341,5 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Tại Công ty cổ phần Nam Long, hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 6/3 đến 4/4.

Theo thị giá ngày 10/3, tổng số tiền hai cá nhân này cần chi để mua cổ phiếu NLG ước tính gần 52 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB trong giai đoạn từ ngày 10/3 đến 8/4.

Với thị giá quanh 24.850 đồng mỗi cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 9/3 đến 7/4 theo phương thức khớp lệnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC. Bà Dương Thị Thái, phụ trách quản trị kiêm người được ủy quyền công bố thông tin tại Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (DVM), cũng đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu với mục đích cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh và nhiều cổ phiếu giảm sâu so với vùng đỉnh, động thái đăng ký mua vào của lãnh đạo doanh nghiệp và người thân thường được thị trường theo dõi sát sao. Các giao dịch này không chỉ làm tăng tỷ lệ sở hữu của cá nhân liên quan mà còn được xem là tín hiệu cho thấy niềm tin của nội bộ doanh nghiệp vào triển vọng dài hạn của cổ phiếu.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, quyết định đầu tư vẫn cần dựa trên nhiều yếu tố như triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp, xu hướng thị trường và khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư, thay vì chỉ dựa vào động thái mua vào của lãnh đạo.