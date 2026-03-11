Người thân lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG, sàn HoSE).

Theo đó, bà Hà vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HDG với mục đích sở hữu cá nhân. Nếu giao dịch thành công, bà Hà sẽ trở thành cổ đông của Tập đoàn Hà Đô khi sở hữu 1,351% vốn điều lệ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3/2026 đến ngày 14/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Tạm tính giá cổ phiếu HDG theo phiên giao dịch chiều ngày 11/3/2026 là 27.800 đồng/cổ phiếu, bà Hà sẽ phải chi khoảng 139 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Được biết bà Nguyễn Thị Thu Hà chính là mẹ đẻ của ông Nguyễn Trọng Minh- Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hà Đô. Hiện ông Minh đang sở hữu hơn 4,3 triệu cổ phiếu HDG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,175% vốn.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/3/2026 tới đây, Tập đoàn Hà Đô sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 370 triệu cổ phiếu HDG đang lưu hành, ước tính Tập đoàn Hà Đô sẽ chi khoảng 185 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến 25/3/2026.

Liên quan đến hoạt động của công ty, Tập đoàn Hà Đô dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào tháng 4/2026, địa điểm thực hiện sẽ được thông báo sau. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/3/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền 23/3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2025, Hà Đô mang về gần 885 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hơn 373 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, HDG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.786 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với năm trước. Nhờ giảm giá vốn đồng thời giảm mạnh khoản lỗ khác, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 944 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.



