Khối ngoại tung gần 1.200 tỷ đồng mua ròng khi VN-Index bật tăng 51 điểm, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

11-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.156 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận phiên hồi phục mạnh. Lực cầu gia tăng rõ rệt trong phiên chiều đã giúp VN-Index đóng cửa ngày 11/3 tăng 51 điểm, lên mức 1.728 điểm. Thanh khoản có phần suy giảm khi tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 29.500 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 1.085 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 595 tỷ đồng. Theo sau, ACB và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 116 tỷ đồng và 113 tỷ đồng.

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 143 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu SSI và BID cũng bị "xả" 138 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 76 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 31 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, PVB, VC3.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 3 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 3tỷ, C69, PLC, PGS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 7,3 tỷ đồng. Theo sau, MSR và GCF cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, HPP bị khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, MPC,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

