Bỏ ngành gạo, một doanh nghiệp Việt Nam bất ngờ đầu tư sản xuất pin lithium, nhắm thị trường Mỹ và Trung Đông

CTCP TCO Holdings vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất pin lithium tại Việt Nam, với định hướng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Sản phẩm chính của nhà máy gồm pin lithium-ion và pin lithium iron phosphate (Lithium-ion battery và Lithium iron phosphate battery), các dòng pin đang được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo kế hoạch, thị trường mục tiêu của dự án gồm Mỹ là thị trường chính, bên cạnh đó là Ấn Độ, Pakistan và khu vực Trung Đông. Tiến độ triển khai dự kiến trong năm 2026.

Động thái đầu tư vào pin lithium cho thấy định hướng của TCO trong việc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng sạch và chuỗi giá trị xe điện. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo báo cáo Energy Transition Outlook for Lithium của Wood Mackenzie, nhu cầu lithium toàn cầu có thể vượt 13 triệu tấn vào năm 2050 khi quá trình chuyển đổi năng lượng và sự bùng nổ của xe điện thúc đẩy mạnh nhu cầu pin lithium-ion.

Riêng xe điện được dự báo chiếm khoảng 72–80% tổng nhu cầu lithium, trong khi các hệ thống lưu trữ năng lượng cho lưới điện cũng tăng trưởng nhanh cùng với sự mở rộng của điện gió và điện mặt trời. Tổng cộng, các loại pin sạc có thể chiếm tới 96–98% nhu cầu lithium toàn cầu vào giữa thế kỷ.

Tuy nhiên, do chu kỳ phát triển mỏ kéo dài và chi phí đầu tư lớn, nguồn cung lithium có nguy cơ không theo kịp tốc độ tăng của nhu cầu. Wood Mackenzie cảnh báo thị trường có thể bắt đầu thiếu hụt lithium từ khoảng năm 2028–2029 nếu quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra mạnh mẽ.﻿

Về hình thức thực hiện, doanh nghiệp có thể thành lập công ty con hoặc liên doanh với các đối tác sở hữu công nghệ tiên tiến để triển khai dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự kiến đến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TCO Agri và/hoặc vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại, đồng thời có thể huy động thêm các đối tác tài chính. Dự án đặt mục tiêu đạt hiệu quả trong ba năm đầu hoạt động.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng 49% vốn tại CTCP TCO Agri – công ty con phụ trách mảng kinh doanh gạo. Hiện TCO Holdings trực tiếp nắm giữ 99,96% vốn tại doanh nghiệp này. Theo nghị quyết, mức giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần và thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2026

Tái cấu trúc toàn diện, từ bỏ ngành gạo

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh TCO đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện. Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đổi tên thành CTCP Janus Group, với tên viết tắt là Janus Group.

Cùng với việc đổi tên, công ty đề xuất loại bỏ ngành gạo – lĩnh vực kinh doanh chính trước đây khỏi danh mục hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh ngành nghề tư vấn quản lý thành hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và các hoạt động tư vấn quản lý khác, định hướng trở thành ngành nghề kinh doanh chính sau quá trình tái cấu trúc.

Trước thềm đại hội, doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều biến động tại bộ máy lãnh đạo và cơ cấu cổ đông. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Lê Quốc Bảo – Tổng Giám đốc đã đồng loạt nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT với lý do cá nhân.

Động thái này diễn ra sau khi hai lãnh đạo trên thoái toàn bộ khoảng 38% vốn điều lệ tại TCO Holdings trong bối cảnh cổ phiếu công ty liên tục giao dịch dưới mệnh giá. Ngoài ra, ông Võ Ngọc Thiêm – thành viên HĐQT cũng xin miễn nhiệm. Như vậy, toàn bộ 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028 đều đề nghị rời vị trí trước thời hạn.

Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất tăng số lượng thành viên HĐQT từ 3 lên 5 người và tiến hành bầu mới toàn bộ HĐQT cho nhiệm kỳ 2026–2031.