Nửa năm sau vụ thoái vốn thu hơn 2.100 tỷ, ông Nguyễn Văn Đạt vừa đăng ký mua vào cổ phiếu PDR

Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu PDR. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/3 đến ngày 9/4/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Đạt nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 274,7 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 27,5% vốn điều lệ doanh nghiệp, tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại PDR.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 11/3 của PDR là 15.300 đồng/cp, ước tính ông Đạt sẽ cần chi ra khoảng 44 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Trước đó, giai đoạn tháng 9/2025, ông Đạt từng bán ra 88 triệu cổ phiếu PDR. Cùng thời điểm, PDR ghi nhận khối lượng thỏa thuận hơn 88,4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương giá bình quân xấp xỉ 24.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 4/2025, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt gần 361 tỷ đồng, giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Về phía chi phí, các khoản mục chi phí vận hành trong kỳ đều ghi nhận xu hướng tăng. Kết quả, Phát Đạt báo lãi ròng quý IV đạt gần 314 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 515 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2024 nhưng chỉ hoàn thành được gần 71% kế hoạch năm.

Phát Đạt đã công bố chiến lược giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu tổng doanh thu khoảng 44.848 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.812 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) bình quân khoảng 47,46% mỗi năm.

Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến triển khai và mở bán 6 dự án gồm Quy Nhơn Iconic, Thuận An 1, Hàn River, 239 Cách Mạng Tháng 8, Serenity Phước Hải và Poulo Condor. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nguồn lực tại hai địa bàn chính là TP HCM và Đồng Nai.