Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?

17-11-2025 - 15:14 PM | Lifestyle

Đoạn video cận cảnh của Lâm Tâm Như đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH xứ Trung.

Khả năng giữ gìn nhan sắc của một số minh tinh Cbiz luôn là topic khiến dân tình quan tâm và ngưỡng mộ. Dù đã bước sang độ tuổi U40-U50, những người đẹp này vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ như thách thức thời gian. Trong số đó, Lâm Tâm Như là ví dụ tiêu biểu. Ở tuổi 49, minh tinh đình đám vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ nhờ visual nhẹ nhàng và ngọt ngào. Điều gây chú ý hơn cả là mới đây, một đoạn video zoom cận vào làn da của nữ diễn viên đã khiến netizen sốc vì độ mịn màng, căng tràn sức sống. Thậm chí cả khuôn mặt của Lâm Tâm Như trông còn trẻ trung và rạng rỡ hơn cả lần cô xuất hiện cách đây một tháng . Từ biểu cảm, thần thái đến chất da đều cho thấy phong độ nhan sắc đang "lên hương" của bà xã Hoắc Kiến Hoa.

Đoạn video cận cảnh nhan sắc của Lâm Tâm Như đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH xứ Trung. (Nguồn: Weibo)

Qua ống kính cam thường zoom cận, Lâm Tâm Như ghi điểm với diện mạo trẻ trung đến khó tin. Làn da của mỹ nhân sinh năm 1976 trông mịn màng, căng bóng dù bị đèn chiếu trực tiếp. Kết cấu da đều màu, vùng dưới mắt và rãnh cười – những nơi thường dễ lộ tuổi tác vẫn khá căng khoẻ, giúp gương mặt giữ được vẻ rạng rỡ tự nhiên.

Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng: lớp nền mỏng, tập trung vào làn da sáng khỏe, đôi mắt được kẻ eyeliner mảnh giúp ánh nhìn trong trẻo, đôi môi hồng bóng nhẹ tăng phần tươi tắn. Mái tóc ướt rũ xuống vai mang lại cảm giác vừa mềm mại vừa hiện đại, khiến tổng thể tạo hình của cô thêm phần cuốn hút.

Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 1.

Cận cảnh nhan sắc trẻ trung cùng làn da tươi tắn, rạng rỡ ở tuổi 49 của Lâm Tâm Như.

Đáng chú ý, khoảnh khắc này của mỹ nhân đình đám còn trẻ đẹp hơn rất nhiều so với lần xuất hiện gần 1 tháng trước tại Lễ trao giải Kim Chung, dù cho tạo hình khi đó vốn đã nhận được nhiều lời khen. Ở lần xuất hiện trước này, nữ diễn viên mặc jumpsuit đen ôm sát của nhà mốt Versace, tôn trọn vóc dáng mảnh mai cùng đường cong quyến rũ. Ngoại hình trẻ trung, làn da trắng sáng cùng khí chất nhẹ nhàng giúp minh tinh Cbiz thu hút mọi ống kính truyền thông.

Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 2.
Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 3.

Lâm Tâm Như nhận "cơn mưa" lời khen khi xuất hiện tại Lễ trao giải Kim Chung, cô được nhận xét ngày càng trẻ ra.

Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 4.
Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 5.
Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 6.
Chuyện gì xảy ra với Lâm Tâm Như sau 1 tháng?- Ảnh 7.

Dù đã sắp chạm ngưỡng tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn khiến công chúng phải "wow" với khả năng đóng băng nhan sắc.

Theo Linh An

Thanh niên Việt

