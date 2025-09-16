Chuyên gia ASEANSC điểm tên 15 cổ phiếu dự kiến được “săn đón” ngay khi quá trình nâng hạng chính thức bắt đầu

"Cánh cửa" nâng hạng rộng mở

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua 4 tháng giao dịch bùng nổ, cả về điểm số và thanh khoản. Khi thời gian dần bước vào những tháng cuối năm, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng là chất xúc tác nâng đỡ đà tăng của chỉ số thị trường.

Liệu FTSE Russell có nâng hạng thị trường Việt Nam trong kỳ đánh giá tháng 10/2025 hay không, đâu là nhóm cổ phiếu hưởng lợi và bên cạnh câu chuyện nâng hạng, đâu sẽ là những yếu tố tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư trong quý 4/2025?



Tại Talkshow do Chứng khoán ASEAN (ASEAN Securities) tổ chức với chủ đề " Chiến lược đầu tư Quý 4/2025: Tâm điểm Nâng hạng thị trường ", ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN đã đưa ra những nhận định cụ thể liên quan đến kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Tâm, Việt Nam đã chính thức lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng từ năm 2018. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2024, với việc ban hành Thông tư 68 giúp tháo gỡ nút thắt về cơ chế non-prefunding , triển vọng nâng hạng mới thực sự được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở đó, loạt bước tiến về hạ tầng và chính sách trong năm 2025 tiếp tục củng cố niềm tin của giới đầu tư về khả năng nâng hạng. Tháng 5/2025, hệ thống KRX chính thức được đưa vào vận hành. Gần đây nhất, tháng 8/2025, Thông tư 25 được ban hành nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc luân chuyển dòng tiền nước ngoài tạo điểm sáng trong đánh giá nâng hạng thị trường từ các tổ chức quốc tế.

Với những thay đổi mang tính chất cấu trúc như vậy, ông Tâm cho rằng khả năng cao FTSE sẽ đưa ra quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ đánh giá vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc nâng hạng, nếu xảy ra, sẽ chưa tác động ngay lập tức đến dòng vốn ETF. Các quỹ ETF mô phỏng theo bộ chỉ số của FTSE thường chỉ bắt đầu giải ngân sau khi quá trình nâng hạng hoàn tất khoảng một năm, dự kiến từ năm 2026. Trong khi đó, các quỹ chủ động (active funds) có thể sẽ tiến hành giải ngân dần từ trước, dựa trên đánh giá tích cực về triển vọng của thị trường Việt Nam.

﻿15 cổ phiếu dự kiến được "săn đón"

Bàn về tác động cụ thể của việc nâng hạng, chuyên gia ASEANSC cho rằng nhìn nhận riêng biệt 2 nhóm dòng vốn nước ngoài chính: ETF và quỹ đầu tư chủ động (active funds).

Với nhóm ETF, dòng tiền phân bổ có thể được ước tính khá rõ ràng. Theo tính toán của ASEANSC, ngay trong giai đoạn đầu tiên (dự kiến vào cuối năm 2026), các ETF mô phỏng theo chỉ số thị trường mới nổi (Emerging Markets) của FTSE có thể phân bổ hơn 680 triệu USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Đây mới chỉ là con số khởi đầu. Trong quá trình thị trường tiếp tục phát triển, tỷ trọng phân bổ của các ETF dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa", chuyên gia cho hay.

Tuy nhiên, điều đáng kỳ vọng hơn đến từ nhóm active funds, các quỹ đầu tư chủ động. Khác với ETF, nhóm này linh hoạt hơn trong chiến lược đầu tư và thường giải ngân dựa trên đánh giá riêng về tiềm năng tăng trưởng. Với đà cải thiện của thị trường Việt Nam, ông Tâm cho rằng quy mô dòng vốn từ các quỹ chủ động có thể lên tới hàng tỷ USD trong các năm tiếp theo.

Tác động của nâng hạng sẽ không chỉ giới hạn ở dòng vốn mà còn mở ra nhiều cơ hội tái định giá cho các nhóm cổ phiếu cụ thể. Trước hết, nhóm cổ phiếu chứng khoán được dự báo là hưởng lợi trực tiếp, nhờ lượng khách hàng nước ngoài tăng mạnh. Cùng với đó, định giá của nhóm này cũng nhiều khả năng sẽ được re-rate (tái định giá) theo hướng tích cực khi dòng tiền đổ vào ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, một nhóm cổ phiếu đặc biệt khác cần được theo dõi là những mã có khả năng lọt vào rổ chỉ số FTSE, nhóm sẽ được các ETF ưu tiên phân bổ vốn. Dựa trên giả định của ASEANSC, khoảng 15 mã cổ phiếu tiềm năng như VIC, FPT, MSN, VNM… sẽ có cơ hội lớn thu hút dòng vốn mạnh mẽ ngay khi quá trình nâng hạng chính thức bắt đầu.

Nguồn: Chứng khoán ASEAN

Cuối cùng, ông Tâm cho biết một động lực đầy tiềm năng khác cho thị trường chứng khoán trong quý 4/2025 là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Động lực tăng trưởng mới ﻿

Nhắc tới câu chuyện tài sản số, ông Vũ Đức Nam, Giám đốc Đầu tư (CIO) Art Investor chia sẻ rằng Việt Nam cần tiếp cận với các ngành kinh tế mới – nơi mà tài sản số và tiền mã hóa đóng vai trò then chốt.

Theo ông Nam, nếu đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 10% trong chu kỳ tới, thì việc chỉ dựa vào các ngành kinh tế truyền thống là chưa đủ. Những lĩnh vực cốt lõi như sản xuất, xuất khẩu, bất động sản hay nông nghiệp sẽ gặp khó trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao như vậy.

Trên thực tế, giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam đang ở mức rất lớn, dù chưa có khung pháp lý chính thức. Thống kê từ các nền tảng quốc tế cho thấy người Việt nằm trong nhóm quốc gia có khối lượng giao dịch crypto cao nhất thế giới.

Vì vậy, việc luật hóa tài sản số và tiền mã hóa không chỉ mang ý nghĩa quản lý, mà còn là bước tiến quan trọng để đưa hoạt động đầu tư, giao dịch hiện nay vốn đang diễn ra trong vùng “xám” – trở thành hợp pháp và được bảo vệ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Từ đó, một hành lang pháp lý chính thức sẽ mở đường cho sự phát triển của hàng loạt sản phẩm, dịch vụ và công nghệ hỗ trợ liên quan đến tài sản số.

Ông Nam cũng nhận định rằng, trong chiến lược phát triển nền kinh tế số của Chính phủ, một số ngành tài chính truyền thống đang có những bước đi đầu tiên trong việc tiếp cận lĩnh vực này. Cụ thể, ngành ngân hàng và chứng khoán được cho là sẽ tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm liên quan đến tài sản số.

Thậm chí, thị trường đã bắt đầu rộ lên thông tin về khả năng hình thành các sàn vàng số trong tương lai gần.

"Đây sẽ là làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế. Và nhóm ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán sẽ là những đối tượng đón đầu xu thế và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình này", ông Nam chỉ rõ.