Chuyên gia Bệnh viện Doanh nghiệp CVG: Từ tư vấn đến đồng hành chuyển đổi

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc doanh nghiệp tìm đến các chuyên gia tư vấn không còn là điều xa lạ. Nhưng nhu cầu không chỉ dừng lại ở lời khuyên hay bản kế hoạch. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đặt kỳ vọng vào những đối tác có thể đồng hành lâu dài, thấu hiểu thực tiễn, và tham gia sâu vào tiến trình thực thi.

Đó là lý do các mô hình tư vấn thực chiến với góc nhìn độc lập, phương pháp triển khai bài bản và năng lực bám sát thị trường đang trở thành lựa chọn được quan tâm. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Bệnh viện Doanh nghiệp CVG là một trong số ít đơn vị tư vấn phát triển theo định hướng này.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Doanh nghiệp CVG và triết lý vận hành

BVDN CVG - viết tắt của Công ty Cổ phần Bệnh viện Doanh nghiệp CVG - là đơn vị tư vấn chuyên sâu, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chiến lược, tái cấu trúc hệ thống, phát triển năng lực đội ngũ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của BVDN CVG là tư duy ba chiều, phản ánh đúng thực tế vận hành và kỳ vọng phát triển của các doanh nghiệp:

Đồng tâm trong khát vọng: thấu hiểu mục tiêu của doanh nghiệp, cả ngắn hạn lẫn dài hạn để thiết kế đúng định hướng.

Đồng tuệ trong tư duy: không áp dụng rập khuôn mô hình từ bên ngoài, mà cùng doanh nghiệp phân tích dữ liệu, hệ thống hoá vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp với hiện trạng.

Đồng hành trong thực thi: không dừng ở tư vấn, đội ngũ BVDN CVG đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai, từ đào tạo nội bộ, truyền thông chiến lược đến giám sát hiệu quả.

Triết lý tư vấn của BVDN CVG xây dựng trên nền tảng "Khai mở trí tuệ nội lực doanh nghiệp Việt". Thay vì áp đặt mô hình từ bên ngoài, đội ngũ chuyên gia chú trọng khai thác kinh nghiệm, nguồn lực nội tại của từng tổ chức, từ đó phát triển giải pháp phù hợp.

Vì sao doanh nghiệp cần một chuyên gia thực chiến đồng hành?

Người lãnh đạo dù giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, vẫn dễ rơi vào cảm giác cô đơn trong chính tổ chức của mình. Họ cần một người phản biện độc lập, đủ thẳng thắn và khách quan, để giữ tầm nhìn tỉnh táo, một người có tư duy "dàn trận" biết cách sắp xếp chiến lược và nguồn lực để đi đường dài. Quan trọng hơn, là cần một người có khả năng "phiên dịch" - chuyển hóa tầm nhìn và suy nghĩ của người lãnh đạo thành hành động cụ thể cho toàn bộ đội ngũ.

Bên cạnh đó, không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn công cụ quản trị bài bản. Việc thiếu mô hình phù hợp, thiếu công cụ đo lường hiệu quả, và đặc biệt là thiếu kinh nghiệm triển khai trong bối cảnh cụ thể,… Có thể dẫn đến những sai lầm đánh đổi bằng vài năm tăng trưởng.

Những giá trị Bệnh viện Doanh nghiệp CVG mang lại cho các doanh nghiệp

Nhận thấy những nhu cầu từ các doanh nghiệp, BVDN CVG định vị vai trò của đội ngũ chuyên gia không chỉ là người tư vấn, mà là người đồng hành. Với kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành, các chuyên gia của Bệnh viện Doanh nghiệp CVG có khả năng phản biện độc lập, tham gia xây dựng lộ trình phát triển phù hợp với từng doanh nghiệp.

Khác với các mô hình tư vấn thuần lý thuyết, đội ngũ chuyên gia của CVG đều là những người từng trực tiếp điều hành doanh nghiệp, am hiểu vận hành thực tế và từng trải qua nhiều giai đoạn tăng trưởng, khủng hoảng và tái cấu trúc. Mỗi chuyên gia đều được tuyển chọn, đào tạo chuyên sâu và kiểm định năng lực bởi Hội đồng Khoa học thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Shark Group.

Đội ngũ chuyên gia CVG Shark Group quy tụ hơn 120 chủ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Ảnh DN

Để tăng tính ứng dụng, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Doanh nghiệp CVG còn phát triển 7 gói giải pháp tư vấn đóng gói, tập trung vào các điểm nghẽn phổ biến tại doanh nghiệp Việt bao gồm: Tư vấn và đóng gói Cơ chế Khoán hiệu suất; Tư vấn và đóng gói Chiến lược; Tư vấn và đóng gói Chuẩn hóa điểm bán mẫu; Tư vấn và đóng gói Mô hình điều hành bằng tài chính; Tư vấn và đóng gói Mô hình bán hàng; Tư vấn và đóng gói Pháp lý doanh nghiệp; Tư vấn và đóng gói Cấu trúc phân quyền Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Bộ 7 giải pháp tư vấn cho doanh nghiệp từ Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Shark Group. Ảnh DN

Trong hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác đủ tin cậy để cùng vượt qua những giai đoạn then chốt. Với kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp triển khai có hệ thống, CVG đã và đang nỗ lực giúp doanh nghiệp đạt được sự bình ổn trong quản trị, từng bước giải phóng vai trò người làm chủ khỏi những áp lực điều hành thường trực.

Website: https://cvgbenhviendoanhnghiep.vn/

Facebook: Bệnh Viện Doanh Nghiệp CVG Shark Group

YouTube: Bệnh Viện Doanh Nghiệp CVG Shark Group Official

Hotline: (+84) 08 4242 4466