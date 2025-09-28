Chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh giá vàng tuần tới

Mở đầu tuần ở mức 3.687 USD/ounce, vàng nhanh chóng vượt ngưỡng 3.700 USD và tiến sát 3.790 USD, mức cao nhất trong tuần. Dù nhiều lần bị chặn lại ở vùng kháng cự, lực mua liên tục tái xuất từ thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á đã giúp giá vàng duy trì dao động ở vùng cao. Kết tuần, giá vàng giao ngay đứng tại 3.765 USD/ ounce, tăng 3,35% so với tuần trước và đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp.

Điều đáng chú ý, đà đi lên này diễn ra trong bối cảnh chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed duy trì ở mức 2,9%, cao hơn mục tiêu 2% nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Dữ liệu kinh tế Mỹ, từ GDP, bán lẻ đến đơn hàng lâu bền, đều khá tích cực. Thông thường, những tín hiệu này có thể tạo áp lực lên vàng. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giữ vững, cho thấy lực cầu đang áp đảo.

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News ghi nhận tâm lý lạc quan áp đảo. Trong số 19 chuyên gia Phố Wall, có tới 84% dự báo giá tăng, không ai dự báo giảm, số còn lại cho rằng giá đi ngang. Nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng lạc quan hơn, với 63% kỳ vọng giá tăng, 21% dự báo giảm và 16% cho rằng vàng sẽ tích lũy.

Các chuyên gia dự báo gì?

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhấn mạnh: "Vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn so với mọi đồng tiền." Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng: "Xu hướng là bạn đồng hành của chúng ta. Ngân hàng trung ương chưa hề dừng mua, tỷ lệ vàng/bạc giảm cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang nhập cuộc."

Tương tự, chuyên gia James Stanley (Forex.com) lưu ý: "Không có lý do gì để nghi ngờ xu hướng hiện tại. Mốc 3.800 USD có thể tạm thời là điểm dừng, nhưng xu hướng chính vẫn là đi lên."

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, đánh giá bức tranh hiện tại hoàn toàn nghiêng về phía vàng: "Mọi thứ xoay quanh kỳ vọng lãi suất và đồng USD yếu. Cộng thêm địa chính trị căng thẳng, các ngân hàng trung ương không có lý do để bán ra. Họ coi vàng là tài sản chiến lược, không phải để lướt sóng. Mốc 4.000 USD ngay trước mắt, tôi không biết ai có thể cản được."

Ông Adam Button, chiến lược gia tại Forexlive.com, cũng chỉ ra điểm đáng chú ý: "Tuần này mọi dữ liệu đều bất lợi cho vàng, từ GDP, bán lẻ tới PCE. Đáng lẽ phải điều chỉnh, nhưng vàng vẫn tăng. Thông điệp rõ ràng: thị trường không cần USD yếu hay cắt giảm lãi suất lớn để duy trì đà tăng." Ông cho rằng việc cổ phiếu vàng đồng loạt tăng mạnh là dấu hiệu rõ ràng rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã nhập cuộc, khiến biến động giá có thể lớn hơn nhưng đồng thời mở ra một "chương mới" cho chuỗi tăng.

Ngoài ra, xu hướng phi USD và đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các quốc gia tiếp tục là yếu tố hỗ trợ dài hạn. Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia tại FxPro, nhận định: "Khi Fed ưu tiên việc làm hơn kiểm soát lạm phát, vàng trở thành hàng rào phòng thủ. Cùng với đó, tiến trình phi USD và căng thẳng địa chính trị đang đổ thêm dầu vào lửa."

Dù triển vọng tích cực, không ít chuyên gia cảnh báo thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy mới. Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia tại Commerzbank, cho rằng: "Nếu báo cáo việc làm Mỹ tiếp tục gây thất vọng, vàng có thể bứt phá. Nhưng nếu dữ liệu cải thiện, kỳ vọng cắt giảm lãi suất sẽ hạ nhiệt, khiến đà tăng chững lại. Nhà đầu tư hiện có phần quá lạc quan trong ngắn hạn."

Ông David Morrison, chuyên gia tại Trade Nation, cũng lưu ý: "Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang quá mua. Trước khi tiến xa hơn, thị trường nhiều khả năng cần một nhịp điều chỉnh hoặc giai đoạn tích lũy để lấy lại động lực."

Ông Marc Chandler, Giám đốc Bannockburn Global Forex, tổng kết: "Vàng giữ vững ngay cả khi USD mạnh lên và lợi suất tăng, điều này cho thấy lực mua chưa hề suy giảm. Căng thẳng địa chính trị, nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa và làn sóng mua của ngân hàng trung ương đang giúp vàng có bệ đỡ vững chắc."

Theo Kitco News