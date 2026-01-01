Chuyên gia chỉ tên nhóm cổ phiếu đang ở vùng quá bán, phù hợp để tích sản trong năm 2026

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với cột mốc lịch sử. Đóng cửa phiên 31/12, VN-Index dừng chân tại mốc 1.784,49 điểm, chính thức vượt đỉnh mọi thời đại (tính theo giá đóng cửa).

Tính chung cả năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 40%, cao nhất lịch sử 25 năm hoạt động. Vốn hóa HoSE theo đó lập kỷ lục 8,3 triệu tỷ đồng. Nếu tính chung cả 3 sàn, tổng giá trị vốn hóa của chứng khoán Việt Nam lên đến gần 10 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.﻿

Dù vậy, đà tăng lại có sự phân hoá mạnh mẽ khi chủ yếu tập trung cục bộ tại nhóm cổ phiếu trụ. Thị trường chứng khoán nếu loại trừ nhóm Vingroup ra đang ở mặt bằng giá khoảng 1.430 điểm, tương ứng chỉ tăng khoảng 12% trong năm 2025.

Ngoại trừ đà tăng ở nhóm cổ phiếu trụ và ngân hàng, hầu như phần lớn các cổ phiếu khác có diễn biến chưa mấy tích cực trong năm 2025.

Loạt nhóm ngành đang ở vùng quá bán﻿

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree ﻿ dự báo rằng khả năng thị trường giảm mạnh là khá thấp, khi khá nhiều cổ phiếu về vùng quá bán và đang tạo đáy trung hạn .

Ở thời điểm hiện tại, nếu đầu tư với góc nhìn tích sản và giá trị, vị chuyên gia cho rằng có rất nhiều câu chuyện hấp dẫn.

Đầu tiên là nhóm khu công nghiệp. Theo ông Khang, đây là nhóm ngành đã bị thị trường "hắt hủi" trong cả năm qua do bị ảnh hưởng bởi câu chuyện thuế quan. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, khi câu chuyện thuế quan dần tan bớt và dòng vốn FDI trở lại, thị trường sẽ bắt đầu chu kỳ 'tái định giá'. Việc lợi nhuận vẫn tăng trưởng bền bỉ bất chấp những lo ngại trước đó chính là chất xúc tác để dòng tiền quay trở lại nhóm ngành này

Tiếp theo, nhóm các cổ phiếu xuất khẩu cũng đang ở vùng giá ổn và bối cạnh tương tự. Tuy nhiên, với nhóm này, chúng ta phải cẩn trọng hơn, tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và hàng xuất khẩu cụ thể, thị trường xuất chính.

Bên cạnh đó, nhóm ngành dầu khí cũng là một nhóm ngành đáng được quan tâm, với sự trở lại của các công ty như PVD, PVS. Nhóm dầu khí được kỳ vọng cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn từ “sóng đầu tư công” sẽ tiếp tục xảy ra trong năm 2026.



Vàng, bạc và chứng khoán, nên phân bổ ra sao trong năm 2026?

Nhìn sang thị trường kim loại quý với đà tăng phi mã của vàng và bạc, câu hỏi đặt ra là liệu chứng khoán có đủ sức giữ chân nhà đầu tư, hay chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến một kịch bản phân bổ tài sản đa dạng hơn cho năm 2026?

Theo quan điểm của chuyên gia Pinetree,﻿ dư địa tăng trưởng của kim loại quý trong năm 2026 sẽ không còn hấp dẫn như năm 2025﻿. Riêng với mặt hàng bạc, mức tăng 2,7 lần trong năm qua đã đẩy giá trị tài sản này vào vùng rủi ro cao. Nhìn lại dữ liệu 50 năm qua, giá bạc sau khi tăng nhanh sẽ có biên độ giảm cũng rất lớn. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc tiếp cận với bạc.

Đối với vàng, ông Khang đưa ra cái nhìn có phần lạc quan hơn khi cho rằng xu hướng tăng trưởng dài hạn của kim loại quý này vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, biên độ tăng giá trong năm 2026 khó có thể duy trì được sức mạnh như giai đoạn 2024-2025.﻿

Riêng tại Việt Nam, ông nhấn mạnh nhà đầu tư cần đối mặt với hai rào cản lớn: việc mua vàng không thực sự dễ dàng và mức chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước với thế giới.

Về chiến lược phân bổ, ông Khang phân tích rằng sự khác biệt cốt lõi giữa hai kênh đầu tư chứng khoán và vàng nằm ở mức độ chủ động. Trong khi chứng khoán đòi hỏi sự bám sát thị trường và tư duy linh hoạt, vàng thiên về tính lưu trữ.

Cho năm 2026, chuyên gia cho rằng cả vàng và chứng khoán vẫn là hai lựa chọn tối ưu, nhưng trọng tâm phân bổ sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào khẩu vị rủi ro và phong cách đầu tư riêng biệt của mỗi cá nhân.

Làm sao để tránh "bẫy tâm lý" khi đầu tư

Dù khẩu vị rủi ro là gì, việc xây dựng một chiến lược đầu tư chủ động cho năm 2026 vẫn cần bám sát các nguyên tắc sau:

Theo ông Khang, những trạng thái tâm lý như nỗi sợ hãi khi thị trường điều chỉnh hay sự hưng phấn (FOMO) trong các đợt sóng tăng vốn là phản ứng tự nhiên của con người. Thay vì cố gắng triệt tiêu hoàn toàn – một điều gần như không thể – nhà đầu tư nên học cách nhận diện và kiểm soát chúng ở mức độ vừa phải.

Để không sa vào các 'bẫy tâm lý', vị chuyên gia này khuyến nghị mỗi cá nhân cần xây dựng và tuyệt đối tuân thủ một nguyên tắc đầu tư riêng biệt. Khi giá cổ phiếu sụt giảm, thay vì hoang mang, nhà đầu tư hãy tự đặt câu hỏi: Lý do mua ban đầu còn tồn tại hay không? Liệu thị trường có đang phản ứng thái quá? Trả lời được những câu hỏi này sẽ giúp nhà đầu tư giữ vững tâm thế trước những biến động ngắn hạn.

Bên cạnh đó, ông Khang đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật cắt lỗ để tránh việc lún sâu vào các khoản lỗ quá lớn. Một nghịch lý phổ biến trên thị trường là nhà đầu tư thường có tâm lý "chốt lời non" nhưng lại quá kiên nhẫn, muốn cho thêm thời gian đối với các khoản đầu tư đang thua lỗ. Ông khẳng định đây không phải là tư duy đúng đắn trong dài hạn.

Sau cùng, một hệ thống đầu tư bài bản chính là rào chắn vững chắc nhất giúp loại bỏ tính cảm tính, giúp nhà đầu tư điềm tĩnh hơn trước những cơn sóng dữ của thị trường.