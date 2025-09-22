Chuyên gia: Chứng khoán có thể giảm tiếp sau 4 phiên đi xuống

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích, Khối khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) - nhận định, trong tuần tới, thị trường chứng khoán dự báo tuy không giảm sâu nhưng có thể tiếp tục giảm nhẹ hoặc đi ngang.

“Trong trường hợp chỉ số VN-Index vượt qua 1.686 điểm thì xu hướng mới rõ ràng trở lại và lúc này đà tăng mới có thể xác nhận rõ hơn. Còn hiện tại thì có khả năng thị trường tiếp tục giảm, VN-Index vẫn có thanh khoản thấp và sự phân hóa cổ phiếu sẽ xảy ra”, ông Minh nói.

Về nguyên nhân khiến thị trường giảm, ông Minh cho rằng mỗi lần Fed giảm lãi suất thì thị trường thường có sự điều chỉnh đi xuống hoặc trong trạng thái sideway (đi ngang trong một biên độ ổn định, không hình thành xu hướng cụ thể) dẫn đến thanh khoản thấp.

"Tâm lý chung của nhà đầu tư là đang chờ đợi tới kỳ đánh giá nâng hạng chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell vào đầu tháng 10 tới, khiến tình hình chung của thị trường là giảm và thanh khoản thấp”, ông Minh nói.

Chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán có thể tiếp tục giảm trong tuần tới. (Ảnh minh họa).

Tương tự, ông Đặng Trần Phục - Chủ tịch Hội đồng quản trị AzFin Việt Nam - đưa ra dự báo về ngắn hạn, chứng khoán sẽ tiếp tục đi xuống.

“Khi thị trường điều chỉnh, sẽ có nhiều cổ phiếu tốt đã giảm giá khá nhiều và đây chính là cơ hội dành cho nhà đầu tư mua tích lũy. Còn đối với nhà đầu tư cơ bản thì nên giữ tỷ trọng đầu tư khoảng 60 - 70%, đồng thời dự trữ tiền để tiếp tục đầu tư khi thời cơ hợp lý”, ông Phục nói.

Nói về nguyên nhân thị trường giảm 4 phiên liên tiếp gần đây, ông Phục cho biết: "Khi thị trường tăng trong một thời gian dài thì nhà đầu tư sẽ muốn chốt lời và tất nhiên giá sẽ giảm. Ngoài ra, hiện cũng là thời điểm rơi vào vùng trũng thông tin nên khó nắm bắt chính xác. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng đang thận trọng trước khi có kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán và kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp” .

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC nhận định, áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn đang hiện hữu khi tâm lý nhà đầu tư có sự thận trọng trước thời điểm diễn ra hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs. Diễn biến thị trường sẽ theo hướng biến động chậm, giằng co trong biên hẹp. Dòng tiền sẽ vẫn luân phiên tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu.

BVSC khuyến cáo: “Nhà đầu tư lưu ý việc kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt cho phù hợp với khẩu vị rủi ro và giá vốn của các vị thế đang có trong danh mục. Nên giảm dần tỷ lệ margin cho các vị thế ngắn hạn để bảo toàn lợi nhuận hoặc cơ cấu sang tích lũy các vị thế trung hạn nếu thị trường xuất hiện các nhịp rung, điều chỉnh mạnh ngắn hạn ” .

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS cũng nhận định, thị trường có thể tiếp tục đi ngang trong phiên kế tiếp.

“C húng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 trong khi chờ đợi các thông tin mới liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại, hạn chế mở mua mới và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tiếp theo ”.

Trong một diễn biến khác, mới đây tại London (Anh), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ với báo chí quốc tế về khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng tới, khẳng định Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí.

" Về cơ bản và nền tảng, chúng tôi đã đáp ứng được các tiêu chí của phía quản lý chỉ số ", Reuters dẫn lời ông Thắng.

FTSE Russell dự báo sẽ chính thức công bố việc nâng hạng Việt Nam trong khuôn khổ đợt rà soát toàn cầu hằng năm, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi khả năng nâng hạng từ năm 2018.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỉ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỉ USD.

Tính đến tháng 8, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỉ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Việt Nam ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index dừng ở 1.658,62 điểm, giảm 6,56 điểm (-0,39%). HNX-Index cũng khép phiên tại 276,24 điểm, mất 0,68 điểm (-0,25%). UPCoM-Index giảm 0,09 điểm (-0,08%) về 111,01 điểm. Thanh khoản toàn thị trường nhỉnh hơn phiên trước với giá trị hơn 30.873 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,04 tỷ cổ phiếu sang tay.



