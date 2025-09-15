Chuyên gia chứng khoán: VN-Index vẫn có thể "Upside" thoải mái trong tương lai gần

2 nhóm yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán

Tại Talkshow mới nhất Chứng khoán ASEAN (ASEAN Securities) với chủ đề "Chiến lược đầu tư Qúy 4/2025: Tâm điểm Nâng hạng thị trường", ông Vũ Đức Nam – Giám đốc Đầu tư (CIO) Art Investor đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Sau cú sốc thuế quan trong tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một đợt phục hồi mạnh mẽ, với việc VN-Index liên tục vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. Theo ông Nam, đà tăng bùng nổ của thị trường trong thời gian qua được thúc đẩy bởi hai nhóm yếu tố chính: định lượng và định tính.

Về mặt định lượng, nền kinh tế vĩ mô trong năm 2025 đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP và tín dụng đều đạt kết quả khả quan. Đặc biệt, trong quý 2, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt kỳ vọng, góp phần tạo nên sức bật đáng kể cho thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, yếu tố định tính cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc dẫn dắt tâm lý thị trường. Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều cởi mở về mặt chính sách, nổi bật là việc triển khai "bộ tứ chính sách" và Nghị quyết 68 – những động thái được kỳ vọng sẽ tháo gỡ rào cản và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô ổn định và chính sách hỗ trợ đã tạo cú hích tích cực cho thị trường, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước, từ đó trở thành động lực chính thúc đẩy VN-Index đi lên trong thời gian gần đây.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN nhận định rằng thị trường hiện tại đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khả quan.

Trước hết, bối cảnh vĩ mô nhìn chung rất tích cực, tạo nền tảng ổn định cho tâm lý đầu tư. Bên cạnh đó, định giá của VN-Index hiện được đánh giá là tương đối hấp dẫn khi so sánh với giai đoạn thị trường từng được bơm tiền mạnh mẽ trong các năm 2020–2021.

Một số động lực ngắn hạn cũng đang góp phần củng cố niềm tin thị trường, trong đó đáng chú ý là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất, với mức cắt giảm đầu tiên có thể là 0,25%. Cùng với đó, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng vẫn còn những "cơn gió ngược" có thể ảnh hưởng đến đà tăng của thị trường.

Một trong số đó là biến động tỷ giá USD/VND và rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu do chính sách bơm tiền tiếp tục được duy trì nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một yếu tố khác cũng cần được theo dõi sát sao là hoạt động bán ròng của khối ngoại – hiện tượng đã liên tục diễn ra trong thời gian gần đây và phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

﻿VN-Index vẫn có thể "Upside" thoải mái trong tương lai gần

Dự báo vận động của VN-Index thời gian tới, ông Tâm cho rằng sau giai đoạn bùng nổ kéo dài suốt 4 tháng, chỉ số nhiều khả năng sẽ bước vào một pha điều chỉnh tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Mục tiêu gần nhất được dự báo là vùng 1.750–1.800 điểm.

Phân tích dựa trên mô hình sóng Elliott, vị chuyên gia ASEANSC cho rằng VN-Index đã hoàn tất 5 sóng đẩy đầu tiên, và hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh theo dạng sóng ABC. Sau nhịp tích lũy này, một chu kỳ sóng tăng mới theo mô hình 1–2–3–4–5 sẽ được hình thành.

Tuy nhiên, kịch bản VN-Index cán mốc 1.800 điểm có bị xem là quá lạc quan trong bối cảnh hiện tại? Trả lời cho câu hỏi này, ông Vũ Đức Nam cho rằng vấn đề không nằm ở con số tuyệt đối, mà ở khoảng thời gian dự kiến. Nếu mốc 1.800 điểm được đặt trong khung thời gian hợp lý ví dụ như cuối năm nay hoặc năm 2026, điều đó hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể còn cao hơn.

Theo ông Nam, điểm mấu chốt không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn nằm ở chất lượng của các động lực cơ bản. Trước hết, nền tảng vĩ mô tích cực cần tiếp tục được duy trì, đặc biệt dưới sự hỗ trợ hiệu quả của chính sách điều hành kinh tế. Kế đến, nội lực từ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ đóng vai trò then chốt trong việc củng cố đà đi lên của thị trường.

Về định giá, ông Nam phân tích rằng nếu hệ số P/E trailing hiện tại vào khoảng 15,x, sau hai kỳ báo cáo tài chính quý của năm 2025, chỉ số này có thể được điều chỉnh giảm khoảng 10%. Bước sang năm 2026, mức P/E dự kiến còn tiếp tục giảm thêm khoảng 8%, đưa P/E forward về mức 13 lần.

"Xét về mặt định giá cơ bản, thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục cải thiện, và VN-Index vẫn có "Upside" thoải mái trong tương lai gần", vị chuyên gia nêu rõ.