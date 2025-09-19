Chuyên gia điểm tên 4 nhóm cổ phiếu hưởng lợi nhất khi Fed hạ lãi suất

Không nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chính thức cắt giảm lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất tham chiếu về 4 – 4,25%.

Đây là lần đầu tiên Fed điều chỉnh giảm lãi suất kể từ tháng 12/2024 và được đánh giá là bước đi mở đầu cho chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiệu chững lại.

Đáng chú ý, Fed cũng phát tín hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam , dù Fed giảm lãi suất không mạnh như kỳ vọng nhưng vẫn là tín hiệu tích cực với thị trường tài chính toàn cầu. Dự kiến trong năm nay, Fed có thể tiếp tục giảm thêm 2 lần nữa, đưa lãi suất về vùng 3,25 – 3,5%.

Việc lãi suất USD giảm sẽ giảm áp lực lên tỷ giá tại Việt Nam, nhờ chênh lệch lãi suất giữa VND và USD được nới rộng theo hướng có lợi. Thêm vào đó, lãi suất Mỹ hạ nhiệt mang lại dư địa duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước trước đó gặp khó do áp lực tỷ giá tăng.

Về tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán, ông Minh cho rằng chênh lệch lãi suất thu hẹp cũng góp phần hạn chế dòng vốn ngoại rút ròng, thậm chí khối ngoại có thể quay lại mua ròng nhẹ trong thời gian tới.

Ngoài ra, lãi suất giảm cũng đồng nghĩa với chi phí vốn giảm, giúp định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn. Hiện chỉ số P/E của thị trường Việt Nam đang dao động quanh vùng trung bình 10 năm, và kỳ vọng lợi nhuận cải thiện trong môi trường lãi suất thấp có thể là yếu tố thúc đẩy sóng tăng mới.

Dữ liệu quá khứ cho thấy, trong 8 chu kỳ giảm lãi suất gần nhất của Fed sau giai đoạn giữ nguyên kéo dài, có tới 4 lần chỉ số S&P 500 tăng trung vị hơn 15% sau 12 tháng nếu kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Ngay cả trong kịch bản kinh tế suy thoái, chỉ số này vẫn tăng trung bình 6–7% sau một năm, phản ánh kỳ vọng hồi phục dài hạn của nhà đầu tư.

Về nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ việc Fed hạ lãi suất, ông Minh cho rằng ngân hàng và chứng khoán là hai cái tên đầu tiên.

Cụ thể, biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng – vốn bị thu hẹp do chi phí huy động tăng – có thể phục hồi nhờ khả năng phát hành trái phiếu quốc tế với lãi suất thấp hơn. Trong khi đó, ngành chứng khoán được kỳ vọng bứt phá nhờ dòng tiền ngoại quay trở lại và định giá thị trường cải thiện.

Ngoài ra, nhóm ngành sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính như bất động sản và bán lẻ cũng sẽ được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, khi chi phí vay giảm và cầu tiêu dùng tăng trở lại.