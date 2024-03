Chuyên gia dinh dưỡng là mẹ ruột của tỷ phú Elon Musk: U80 da vẫn căng mịn ít nếp nhăn, nhờ ăn 3 loại thực phẩm ''chặn đứng'' tốc độ lão hóa

Mà Maye Musk (76 tuổi) được biết đến là mẹ ruột của Elon Musk - một trong những người đàn ông giàu có nhất hành tinh. Bà Maye cũng là một cựu siêu mẫu áo tắm thể thao với hơn 50 năm kinh nghiệm. Chưa hết, người phụ nữ U80 này còn là một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng sở hữu 2 bằng thạc sĩ về khoa học ăn kiêng và dinh dưỡng.

Ở độ tuổi U80, mẹ tỷ phú Elon Musk khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vóc dáng cân đối, gọn gàng, làn da trắng mịn, ít nếp nhăn và đặc biệt là thần thái sang trọng, quý phái. Để có được vẻ ngoài trẻ trung như hiện tại, bà Maye dã duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong nhiều năm.

Bà không lựa chọn sử dụng các phương pháp làm đẹp xâm lấn để níu giữ thanh xuân, mà tập trung vào việc rèn luyện cơ thể hàng ngày, ngủ đủ giấc và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, bà Maye cũng ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên hơn bất cứ điều gì. Khi gần 70 tuổi, bà từng nhuộm tóc mỗi tháng 1 lần để che đi những sợi tóc trắng. Điều này khiến bà khó chịu nên quyết định cắt ngắn và để màu tự nhiên.

“Tôi không tập trung vào việc trở nên xinh đẹp. Tôi tập trung ăn uống lành mạnh để có làn da đẹp, sự tự tin và tràn đầy năng lượng cũng như để mặc vừa quần áo”.- Bà Maye Musk chia sẻ.

Duy trì 2 thói quen tốt cho sức khỏe

1. Không bao giờ nhịn ăn

Trong cuốn sách về lão hóa A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success được Maye Musk xuất bản vào năm 2019, mẹ tỷ phú Elon Musk đã tiết lộ toàn bộ chế độ ăn uống của bản thân để có cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và vẻ ngoài tươi trẻ.

Theo đó, bà Maye không khuyến khích mọi người áp dụng các chế độ nhịn ăn, bỏ bữa để giảm cân, bởi nó khiến năng lượng sụt giảm. Thay vào đó, bà khuyên ‘’hãy ăn thường xuyên và lên kế hoạch cho những bữa ăn, và không được tiêu thụ đồ ăn vặt’’. Maye Musk khẳng định, nếu không có kế hoạch ăn uống rõ ràng, quá trình giảm cân, giữ dáng sẽ dễ dàng thất bại.

Hàng tuần, bà Maye sẽ lập thực đơn ăn uống cho bản thân. Thực đơn của bà Maye luôn có đủ ba bữa mỗi ngày, trong đó, bữa tối bà sẽ ăn chay. Đây là chế độ ăn Flexitarian tương tự như ăn chay bán phần, chủ yếu tiêu thụ thực vật, thỉnh thoảng mới nạp một lượng nhỏ thịt động vật. Thực đơn lý tưởng một ngày của bà như sau:

Bữa sáng: sữa chua, trái cây tươi

Bữa trưa: salad, bánh mì nguyên hạt

Bữa tối: khoai tây, rau, đậu hầm, phomai

2. Chống nắng, không hút thuốc

Làn da tươi trẻ, trắng mịn và ít nếp nhăn ở độ tuổi U80 của bà Maye Musk đến từ quá trình chăm chỉ sử dụng kem chống nắng ngay từ những ngày còn trẻ. Mẹ tỷ phú Elon Musk khẳng định: "Điều quan trọng là phải đội mũ và thoa kem chống nắng đều đặn, ít nhất cũng phải ở mức SPF 30. Việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, tránh các tác hại của tia UV có thể làm tăng các bệnh da liễu, ung thư da”.

Bên cạnh đó, bà Maye cũng nói không với thuốc là vì bà coi đây là kẻ thù với việc duy trì tuổi thọ và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể. Trong đó, nicotine từ thuốc lá chính là một trong những tác nhân dễ làm da khô hơn, phá hỏng cấu trúc collagen khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn.

3 loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn

1. Quả bơ

Vào mỗi buổi sáng, bà Maye thường thưởng thức những chiếc bánh mì nguyên hạt do chính bản thân tự làm. Bà không quên phết thêm bơ lên trên để bổ sung hương vị tươi ngon cho bữa sáng.

Theo đó, bơ là loại quả chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn giúp làn da thêm căng mọng, mịn màng. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của chất diệp lục có trong bơ còn giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân môi trường có thể gây hại cho da, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm.

2. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là loại thực phẩm không thể thiếu trong những đĩa salad vào bữa trưa của bà Maye Musk. Bên trong đậu Hà Lan có chứa nhiều Axit folic, Vitamin C, Vitamin K, có sự pha trộn độc đáo của các chất chống Oxy hóa và các chất dinh dưỡng như alpha, beta carotene, coumestrol, catechin, epicatechin, những dưỡng chất này giúp ngăn ngừa nếp nhăn và đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

3. Táo

Loại quả quen thuộc mà bà Maye chăm chỉ bổ sung chính là táo. Đây là loại trái cây được nhiều người yêu thích vì có nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là chức năng làm đẹp da.

Trong táo có chứa chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi sáng, đều màu. Chưa hết, collagen và elastin có trong táo sẽ giúp da trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Hương vị của loại quả này rất dễ ăn nên thường được bà Maye sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn độc đáo để làm mới thực đơn hàng ngày.

Tổng hợp