Chuyên gia khuyến cáo số lượng mận tối đa nên ăn mỗi ngày để không hại thận

Hè đến cũng là lúc mận trở thành món ăn vặt được nhiều người săn đón nhờ vị chua ngọt đặc trưng, giòn dễ gây nghiện. Tuy nhiên, theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, đây là loại quả nên dùng điều độ để tránh tác động xấu tới sức khỏe.

Mùa mận thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8, với các giống phổ biến như mận tam hoa, mận hậu, mận tả van, mận thép hay mận cơm. Dù khác nhau về hình dáng, màu sắc và hương vị, giá trị dinh dưỡng giữa các loại không chênh lệch nhiều.

Mận chứa vitamin C, vitamin A, kali, chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp tăng cường miễn dịch , hỗ trợ tiêu hóa và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều mận có thể khiến cơ thể phát sinh nhiều vấn đề. Người có cơ địa nhiệt dễ gặp tình trạng nóng trong, nổi mụn nhọt hoặc loét miệng. Hàm lượng axit tự nhiên trong quả cũng có thể gây cồn cào, xót ruột, ợ chua, đặc biệt khi ăn lúc đói hoặc dùng liên tục với số lượng lớn.

Một nguy cơ khác ít người để ý là khả năng hình thành sỏi thận. Mận chứa oxalate, chất có thể kết hợp với canxi tạo tinh thể lắng đọng trong đường tiết niệu. Với người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ cao, việc ăn nhiều mận có thể làm tăng khả năng tái phát.

Vì vậy, nhóm người có bệnh lý về thận nên hạn chế loại quả này dù rất hấp dẫn trong ngày nắng nóng.

Để ăn mận an toàn, nên ngâm quả trong nước muối loãng khoảng 30 phút rồi rửa kỹ dưới vòi nước chảy nhằm giảm bụi bẩn, vi khuẩn và tồn dư hóa chất trên vỏ.

Khi chọn mua, nên ưu tiên quả tròn đều, còn nguyên vẹn, không dập nát. Lớp vỏ nhẵn, có phấn trắng mỏng thường là dấu hiệu mận còn tươi. Những quả chuyển màu từ xanh sang đỏ là thời điểm vừa chín tới, giữ được độ giòn và vị ngọt hài hòa.

Không nên chọn quả còn xanh đậm vì thường non, rất chua; quả đỏ sẫm dễ chín rục, mềm và giảm độ ngon. Những quả trầy xước, có vết bấm hoặc dấu hiệu côn trùng cắn cũng nên tránh vì dễ nhiễm khuẩn và nhanh hỏng.

Theo khuyến nghị, mỗi người chỉ nên ăn khoảng 5-7 quả mỗi ngày để tận dụng lợi ích mà không tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và thận. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh dạ dày, gan hoặc thận càng cần chú ý liều lượng.

Ngoài ra, thói quen chấm mận với muối ớt cũng nên tiết chế. Lượng muối cao và vị cay có thể kích ứng dạ dày, làm tăng huyết áp, không phù hợp với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.