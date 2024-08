Chuyên gia lý giải cách người dân “Vùng xanh” của châu Á kéo dài tuổi thọ trung bình thêm 20 năm, 80 tuổi vẫn chạy điền kinh tốt

"Vùng xanh" của châu Á

Dan Buettner, tác giả và nhà thám hiểm người Mỹ, là người đã đặt ra thuật ngữ "Vùng xanh" (Blue Zone) cho những nơi có tỷ lệ mắc bệnh mãn tính thấp và tuổi thọ cao. Và với Singapore, ông gọi nơi đây là "Vùng xanh 2.0" hay "biên giới tiếp theo của sự lão hóa".

Không giống như năm địa điểm ban đầu mà Buettner xác định - Okinawa, Nhật Bản; Sardinia, Ý; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hy Lạp; và Loma Linda, California - nơi lối sống truyền thống tự nhiên giúp cư dân sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, Singapore là một Vùng Xanh nhân tạo, được thiết lập dựa trên trí tuệ và óc sáng tạo của con người.

Chính vì vậy, ưu thế nổi trội của quốc gia này là cơ sở hạ tầng, chương trình và luật pháp khuyến khích người dân sống lành mạnh hơn.

Singapore xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" (Sống đến 100 tuổi: Bí quyết của những Vùng Xanh). Tác phẩm được Netflix phát hành rộng rãi vào năm 2023 .

Những bí quyết đơn giản cho một thành tựu đáng kinh ngạc

Tuổi thọ trung bình ở Singapore đã tăng 20 năm kể từ năm 1960 và vào năm 2023, quốc đảo Đông Nam Á này có tuổi thọ trung bình cao thứ bảy thế giới, với tuổi thọ trung bình là 82,13 tuổi đối với nam giới và 86,42 tuổi đối với nữ giới.

Tiến sĩ Andrea Maier, giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bà cho biết: "Đầu tiên, Singapore có hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyệt vời và điều đó giúp người dân gia tăng tuổi thọ".

"Chính phủ cũng đã tạo ra những không gian xanh trên khắp đảo, vì vậy, mặc dù Singapore có mật độ đô thị hóa cao, nhưng không ai có thể ở quá xa những không gian thiên nhiên xinh đẹp để nghỉ ngơi và thư giãn."

Việc hòa mình vào thiên nhiên đã được chứng minh là có tác dụng giúp kiểm soát căng thẳng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

"Singapore cũng là nơi có thể đi bộ, với vô số lối đi có mái che hoặc bóng râm giúp mọi người dễ dàng đi bộ, bất kể thời tiết như thế nào."

"Thực phẩm lành mạnh, nguyên chất được trợ cấp và dễ tiếp cận với người dân. Ví dụ, nhãn thực phẩm, ghi rõ hàm lượng chất xơ, đường, chất béo hoặc natri của một món ăn, giúp mọi người lựa chọn thực phẩm tốt hơn khi ra ngoài ăn", bà nói.

"Nhờ vào các sáng kiến của chính phủ khen thưởng công dân khi tập thể dục, người dân Singapore luôn duy trì được động lực để vận động thể chất."

Các Khu Xanh ban đầu hướng đến gia đình; thành phố này cũng vậy. Chính phủ Singapore cung cấp các khoản giảm thuế cho các gia đình trẻ sống cùng hoặc gần cha mẹ già, giúp ông bà dễ dàng giữ liên lạc với gia đình.

Chính quyền tìm cách hỗ trợ cuộc sống năng động và tuổi già. Ví dụ, 40 phần trăm cư dân ở vùng ngoại ô Yio Chu Kang ít nhất 65 tuổi; đến năm 2025, các quan chức đã công bố kế hoạch biến nơi này thành thị trấn đầu tiên trong thành phố thân thiện với chứng mất trí.

Điều này có thể bao gồm việc vẽ tranh tường trên các tòa nhà để giúp mọi người tìm đường dễ dàng hơn và các Điểm đến cho người bị lạc, với đội ngũ nhân viên được đào tạo có thể giúp họ bình tĩnh lại, cung cấp lời khuyên và giúp liên lạc với người chăm sóc.

Cùng nhau sống tốt, sống thọ, sống vui, sống khỏe

John Chua và Lim Jun Han, cả hai đều 80 tuổi, phản ánh sự thành công của các chương trình, chính sách và cơ sở hạ tầng thúc đẩy sức khỏe của chính phủ. Họ đã sống ở Singapore cả đời. Cả hai đều chạy thường xuyên và là thành viên của Hiệp hội điền kinh Singapore Masters (SMTFA).

Vào tháng 6, họ đã hợp tác với hai người đàn ông khác là Chia Hearn Kok, 83 tuổi và Soh Chin Koon, 81 tuổi để tham gia hai nội dung chạy tiếp sức tại Giải vô địch điền kinh quốc tế dành cho người lớn của SMTFA ở Singapore.

Họ là đội duy nhất trong hạng mục lớn tuổi nhất: nam, tuổi từ 80 đến 84. Nhưng thật bất ngờ, họ đã thể hiện tốt phần thi của mình, thậm chí là vượt trội hơn cả những ứng viên trẻ tuổi khác. Họ đã hoàn thành nội dung 4 x 100 mét trong 73,87 giây!

Để hiểu rõ hơn, kỷ lục thế giới hiện tại của nam là 36,84, do đội Jamaica lập tại trận chung kết Thế vận hội Olympic London 2012 bởi những người đàn ông trẻ hơn một phần ba tuổi của họ - bao gồm cả Usain Bolt.

Ông Chua cho biết: "Chúng tôi là những người ở độ tuổi tám mươi đầu tiên tham gia sự kiện tiếp sức ở Singapore".

Cả hai người đàn ông đều khỏe mạnh và năng động về mặt thể chất, mặc dù ông Lim có lượng cholesterol cao. Chua chơi bóng đá và quần vợt khi còn trẻ và bắt đầu chạy khi anh vẫn còn là giám đốc điều hành tại Singapore Airlines.

Lim, người làm việc trong công chức, đã chạy bộ từ khi còn là một cậu bé đi học. Ông cũng chơi bóng bầu dục và bóng chuyền, và sau này, ông bắt đầu chơi bóng quần.

Chua và Lim đồng ý rằng sống ở Singapore giúp mọi người dễ dàng già đi một cách khỏe mạnh. "Chính phủ khuyến khích chúng tôi giữ gìn vóc dáng và sống một lối sống cân bằng", Chua nói.

"Có công viên ở mọi khu nhà ở, và hầu như mọi người đều có thể tiếp cận các cơ sở thể thao, như sân vận động, nơi họ có thể đi bộ hoặc chạy bộ. Và việc lựa chọn các bữa ăn lành mạnh rất dễ dàng vì nhiều người bán hàng cung cấp các lựa chọn lành mạnh hơn."

Cả hai người đàn ông đều có tư duy tích cực, cập nhật các sự kiện hiện tại và dành thời gian cho bạn bè và gia đình.

Chua cho biết: "Có sở thích cũng góp phần vào tuổi thọ", đồng thời nói thêm rằng ông đam mê rượu vang và đã điều hành doanh nghiệp rượu vang của riêng mình kể từ khi nghỉ hưu.

"Tôi đã là giám khảo rượu vang quốc tế trong hơn hai thập kỷ và thỉnh thoảng tổ chức các buổi thuyết trình về rượu vang cho các công ty và những người đam mê rượu vang. Tôi thích tìm hiểu những điều mới mẻ về rượu vang, vì vậy tôi luôn đọc về nó."

Lim thích sửa chữa đồ đạc trong nhà, làm vườn và đi chợ. Ông cũng duy trì một trang web chia sẻ mẹo về cách tạo mật khẩu mạnh và an toàn. Những vận động viên này đang giúp thay đổi thái độ về lão hóa theo hướng tích cực hơn.

Theo Maier, nhiều người chấp nhận rằng người lớn tuổi có nhiều đóng góp. Điều này trao quyền cho người lớn tuổi chăm sóc bản thân tốt hơn và sống với niềm vui, sự lạc quan và mục đích.

Tại phòng khám của mình, Maier và nhóm của bà giúp khách hàng có tuổi già khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sống cuộc sống trọn vẹn và hiệu quả cho đến tận ngoài bảy mươi tuổi.

"Lão hóa khỏe mạnh được định nghĩa là già đi mà không mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, chẳng hạn như chứng mất trí, tiểu đường và bệnh tim.

"Khi ai đó đến nhờ chúng tôi giúp đảo ngược hoặc làm chậm quá trình lão hóa sinh học, chúng tôi sẽ tìm cách giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác hoặc nếu họ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác, chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu nguy cơ bệnh tiến triển hoặc mắc bệnh thứ hai hoặc thứ ba.

"Chúng tôi tìm cách tối ưu hóa sức khỏe của họ, giúp họ cảm thấy khỏe hơn và giúp cơ thể họ hoạt động ở mức tối ưu."

Maier nói thêm rằng không bao giờ là quá muộn để nỗ lực tăng tuổi thọ và tăng cơ hội lão hóa khỏe mạnh.

"Cơ thể con người có khả năng thay đổi đáng kinh ngạc khi thói quen lối sống được cải thiện. Mọi lứa tuổi đều là thời điểm tốt để bắt đầu thực hiện những điều chỉnh tích cực, nhưng ngay cả khi bạn đã lớn tuổi, bạn vẫn có thể tìm ra cách để tối ưu hóa sức khỏe của mình."

Chua cho rằng việc đứng dậy và vận động là một khởi đầu tốt.

"Nhiều người dành quá nhiều thời gian ngồi hoặc xem TV. Họ không tập thể dục đủ. Nếu họ có thể dành thời gian đó để đi bộ hoặc thực hiện một số bài tập giãn cơ, họ sẽ sớm nhận thấy sự cải thiện về sức khỏe của mình", ông giải thích.

"Tôi không có công thức kỳ diệu nào để sống lâu hơn, nhưng tôi tin rằng việc vận động thể chất mỗi ngày là rất quan trọng."

Theo SCMP