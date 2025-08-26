Chuyên gia Mỹ tiết lộ: Người sống thọ, khỏe mạnh có 4 dấu hiệu này, kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ người Mỹ Dan Buettner đã sáng lập dự án Blue Zones (Vùng Xanh) vào năm 2000. Dự án tập hợp các nhà nghiên cứu y khoa, nhà nhân chủng học, nhà nhân khẩu học và nhà dịch tễ học để chắt lọc dữ liệu từ những người sống lâu nhất thế giới, từ đó khám phá bí mật đằng sau tuổi thọ của họ.

Theo Dan Buettner, yếu tố di truyền chỉ quyết định 20% tuổi thọ của một người, 80% còn lại phụ thuộc vào lối sống và môi trường. Chính vì vậy, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, điều đầu tiên cân làm là thiết lập những thói quen lành mạnh. Dưới đây là 4 thói quen những người sống thọ ở Vùng Xanh áp dụng trong lối sống hàng ngày:

Ăn ít đường

Việc ăn nhiều đường tinh luyện khiến đường huyết tăng vọt mất kiểm soát, khó duy trì được mức cân nặng và cholesterol ổn định, đẩy nhanh quá trình lão hóa, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường. Dan Buettner cho biết những người sống thọ ưu tiên nạp đường tự nhiên từ trái cây, rau củ quả thay vì đường tinh luyện có trong các loại nước có ga, ngũ cốc, sữa tươi có đường…

Nấu ăn ở nhà nhiều hơn

Những người sống thọ ở Vùng Xanh ưu tiên việc nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài hàng. Thói quen này giúp họ kiểm soát được nguyên liệu sử dụng, ăn lượng thực phẩm vừa đủ và hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn. Thực phẩm chế biến sẵn được xử lý thành dạng đóng hộp, đông lạnh, nướng, sấy khô như mì ăn liền, bánh kẹo, xúc xích, đồ đông lạnh… ngon miệng và tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.

Hầu hết thực phẩm chế biến sẵn thường có xu hướng chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa, carb tinh chế, chất bảo quản, phụ gia ảnh hưởng đến gan, huyết áp, mỡ máu. Loại thực phẩm này cũng chứa nhiều calo hơn trong khi ít các chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất hơn so với thực phẩm tươi sống làm tăng khả năng thừa cân, béo phì, đường huyết tăng vọt…

Theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí của Viện Hàn lâm Dinh dưỡng và Ăn kiêng, những người thường xuyên ăn các bữa ăn không chế biến tại nhà 2 bữa trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.Chăm vận động.

Kết hợp vận động với cuộc sống hàng ngày

"Những người sống lâu nhất thế giới không tập tạ, chạy marathon hay đến phòng tập. Thay vào đó, họ sống trong môi trường liên tục thúc đẩy họ vận động, ví dụ như làm vườn, làm việc nhà, đi bộ đường dài trong lúc nghe podcast…", Buettner tiết lộ.

Vận động thường xuyên giúp cải thiện tâm trạng thông qua việc tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên endorphin. Theo chuyên gia tuổi thọ, mọi người không cần tập thể dục quá nhiều vì chỉ cần đi bộ 2 phút sau bữa ăn có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Ngoài ra đi bộ vào giờ nghỉ trưa, nâng tạ nhẹ trong khi xem chương trình truyền hình… cũng mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Kiểm soát căng thẳng, chú ý đến giấc ngủ

Thường xuyên căng thẳng khiến cơ thể sản xuất các hormone chống stress như adrenaline và cortisol làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp. ‏Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài dẫn đến căng thẳng mãn tính, gây trầm cảm, mất ngủ, dễ cáu gắt, tâm trạng thất thường và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Trong khi đó thiếu ngủ làm tăng các cơn đau nửa đầu, đau cơ và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư. Chuyên gia tuổi thọ Dan Buettner kết luận hầu hết người sống thọ ở Vùng Xanh đều áp dụng một số phương pháp để giảm căng thẳng như ngồi thiền, ngủ trưa, tụ tập với bạn bè, người thân… Nhờ vậy, họ có những giấc ngủ ngon và chất lượng hơn.

Chuyên gia này gợi ý mọi người nên tắt các thiết bị điện tử từ 30 phút – 1 tiếng trước khi ngủ, ăn các thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ, thiền và vận động nhẹ nhàng để chìm vào giấc ngủ dễ dàng.